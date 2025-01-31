Сборная Казахстана по футболу объявила имя врио наставника

Кадровые назначения,Футбол
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Временно исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен отечественный специалист Али Алиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КФФ

Фото: пресс-служба КФФ

Али Ханалиевич родился 27 октября 1980 года в Алматы. В бытность футболистом выступал за такие клубы, как «ЦСКА-Кайрат», «Кайрат», «Иртыш», «Тобол», «Восток», «Ордабасы» и «Кызылжар». Также имеет опыт выступления за турецкие команды «Акчаабат Себатспор», «Кайсери Эрджиесспор», «Карталспор» и «Диярбакырспор».

В 1999 году в составе молодежной сборной Казахстана сыграл на молодежном чемпионате мира, который прошел в Нигерии. За национальную сборную дебютировал в 2002 году в товарищеском матче против Эстонии.

Тренерскую карьеру Алиев начинал в качестве играющего тренера в «Ордабасы» в 2014. После завершения игровой карьеры в 2018 году возглавил петропавловский «Кызылжар» и вывел команду в Премьер-лигу.

В 2021 году Алиев работал главным тренером карагандинского «Шахтера», а затем возглавил молодежный состав ФК «Астана».

В 2022 году он руководил командой «Женис», после чего снова возглавил «Кызылжар». Под его руководством петропавловский клуб дошел до третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, где одержал победу над хорватским «Осиеком».

Отмечается, ассистентами и.о. главного тренера будут бывшие игроки национальной сборной Казахстана Нурбол Жумаскалиев и Елдос Ахметов.

Нурбол Жардемович является рекордсменом по числу проведенных матчей и лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забив 167 голов в 526 матчах.

В период с 2001 по 2014 год защищал цвета национальной сборной Казахстана, сыграв 58 матчей.

В 2021-2023 годах работал ассистентом старшего тренера молодежной сборной Казахстана.

Елдос Ахметов также выступал за национальную сборную Казахстана в 2012-2022 годах. В 2024 году был ассистентом старшего тренера молодежной сборной, а в октябре того же года вошел в тренерский штаб национальной команды.

На днях было объявлено, что Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

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