Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Также национальную сборную покидает весь тренерский штаб

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Трудовое соглашение с Черчесовым было расторгнуто по обоюдному решению сторон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальное сообщение Казахстанской федерации футбола

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года.

Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.

Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается.