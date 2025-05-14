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Вчера подопечные Ярославы Шведовой разгромили Таиланд - 3:0, а уже сегодня в заключительной игре группы «D» одержали волевую победу над Китаем.

В стартовом матче Еркежан Жанатаева уступила Ванг Тонг - 3:6, 2:6. А вот в следующем поединке Ева Корышева восстановила равновесие, обыграв 64-ю ракетку мира юнироского рейтинга Ю Хань со счетом 6:4, 6:1. Далее в парной встрече Еркежан и Ева победили Ванг и Хань со счетом 6:4, 7:5, а это означает, что сборная Казахстана по теннису с первого места вышла из группы в четвертьфинал отбора к чемпионату мира.

По итогам жеребьевки завтра в четвертьфинале казахстанская команда сыграет против Индии. Чтобы пробиться в финальную стадию юниорского «Кубка Билли Джин Кинг», нужно в отборочном турнире пройти в полуфинал. В решающую финальную стадию выйдут всего четыре команды.

Другие пары 1/4 финала: Австралия – Китай, Новая Зеландия - Япония, Южная Корея - китайский Тайбэй.