Сборная Казахстана вырвала победу у Молдовы в матче Лиги наций

Национальная сборная Казахстана в серии послематчевых пенальти вырвала победу у Молдовы в ответном стыковом матче (вечер 29 марта) Лиги наций за право остаться в дивизионе "С", сообщает Kazpravda.kz.

По информации Казахстанской федерации футбола, в первом тайме гости открыли счет на 13-й минуте усилиями ветерана Игоря Армаша.

Затем казахстанцы создали несколько опасных для соперника моментов, однако сравнять счет в первой половине матча не удалось.

Во второй половине хорошие моменты для взятия ворот имели Абат Аймбетов и Нуралы Алип. В итоге – 0:1, команды отыграли два дополнительных экстра-тайма, которые также не выявили победителя.

В серии послематчевых пенальти героем стал голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий, отразивший два удара соперников.

Решающий удар нанес полузащитник Георгий Жуков – 5:4, Казахстан сохраняет за собой место в дивизионе "С".

Напомним, в Кишиневе победу праздновали казахстанцы – 2:1.