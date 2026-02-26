Второй день «малого чемпионата мира» по боксу, проходящего в Болгарии, принес сборной Казахстана 12 побед при трех поражениях.

Изображение сгенерировано нейросетью Сopilot

Так, в женской команде Жайна Шекербекова, Анель Сакыш и Элина Базарова (все – в весе до 54 кг) уверенно прошли своих соперниц. В мужской сетке принципиальный поединок у спортсмена из Узбекистана выиграл Баглан Кенжебек (до 55 кг). Яркую точку в вечерней сессии поставил Нурмагамед Юсупов (до 90 кг), победивший болгарина Роселина Бачевского уже в первом раунде.

Однако не обошлось без потерь. Свои поединки уступили Абдигалым Абдикарим (до 65 кг), Тимур Кабдешов (до 55 кг) и Анита Адишева (до 51 кг). Всего в Софии высту­пают 39 наших боксеров.