Сдал в аренду гособъект чиновник-мошенник в Акмолинской области

На 5 лет осудили бывшего сотрудника акимата в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Аршалынского районного суда.

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Как рассказали в суде, теперь уже бывший руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Аршалынского района А. предложил Ж. и Н. разобрать принадлежащую государству газораспределительную станцию. За разрешение чиновник запросил 12 млн тенге. После получения предоплаты 4 млн тенге он выписал фиктивную справку о праве на разбор. Однако позже А. сделал Ж. и Н. другое предложение – взять объект в аренду – и подписал с ними договор имущественного управления на 30 лет, потребовав за это еще деньги.

Таким образом, А. совершил крупное мошенничество с использованием служебного положения (пункты 1, 2 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК).

Поимо этого, чиновник растратил вверенное имущество (пункт 2 части 3 статьи 189 УК). За одолженные у знакомого 11 млн тенге он передал ему в залог генераторную установку на балансе отдела ЖКХ. Ущерб государству составил 1 322 381 тенге

А. осудили на 5 лет лишения свободы без права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в силу.