Селам нужны свои молокозаводы

Общество
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Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

Их работа дает мультипликативный эффект

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Всякий действующий в сельской местности молокозавод помимо вклада в производство отечественных продуктов питания выполняет еще одну важную миссию. Имеется в виду поддержка личных подсобных хозяйств через закуп у них молока и оплату за него «живыми» деньгами. Такое предприятие действует в селе Шортанды одноименного района Акмолинской области.

Директор СПК (сельскохозяйственного производственного кооператива) «Молочный-2» Мустапа Харсиев рассказал, что запустил предприятие в 2005 году. Оно было построено практически рядом с развалинами, что остались от старого, еще советского образца, молокозавода.

К слову, тот даже по нынешним меркам имел внушительную производительность: перерабатывал в сутки до 120 тонн молока и выпускал широкий ассортимент молочной продукции, что указывает на значительный потенциал района в данном секторе АПК.

Аналогичный показатель действующего сегодня предприятия – 7–9 тонн переработанного молока в смену при проектной мощности 15 тонн.

Благодаря переработке здесь выпускают сыры (сулугуни, колбасный, твердый, брынзу), а также масло (сливочное, шоколадное бутербродное) и, конечно же, творог и сметану.

Поставляется эта продукция в Кокшетау, Караганду, Степногорск, Щучинск и Астану. Кстати, в столице у СПК «Молочный-2» имеется порядка 15 точек сбыта продукции. В общем, налицо стабильно действующее предприятие по переработке сельскохозяйственного сырья, и оно дает мультипликативный эффект.

В 2016 году, чтобы легче было решать вопросы, связанные с функционированием и дальнейшим развитием молочной переработки, был организован сельскохозяйственный производственный кооператив, в который объединились три фермерских хозяйства, два ТОО и одно ИП. Кроме того, в орбиту молочного производства оказалось вовлечено множество ЛПХ из сел: Новокубанки, Белого озера, Камышинки, Пригородного и других.

По большему счету, сдатчиками молока являются все населенные пункты 11 сельских округов Шортандинского района. Да еще из соседних районов привозят сырье. За литр только что надоенного от буренки молока сдатчики получают 200–210 тенге. Перед этим оно проверяется на жирность, кислотность и плотность.

– Объемы молока, что предлагают частники, могут быть разными, – рассказывает Мустапа Харсиев. – Одна хозяйка принесет 10 литров, а другая – 100. Третьей же окажется по силам сдать не более трех – пяти литров. Много ли, мало сдается, а расчет производится сразу и наличными. На молокозаводе стараются, чтобы у владельцев ЛПХ не возникало нареканий.

Успех предприятия решают специалисты, а на сельском молокозаводе они на вес золота. Поэтому уместно назвать поименно мастеров-технологов Татьяну Красновскую и Ирину Игнатову, бухгалтеров Алену Карпенко и Зухру Тимурзиеву, мастера-сыродела Тимура Газдиева, лаборанта Ханифу Шибилову.

Молокозавод нужен району, его фермерским хозяйствам и ЛПХ. Однако, по словам руководителя предприятия, соответствующей поддержки он и его коллеги не ощущают. Имеют место перебои, задержки с получением положенных субсидий. Кроме того, собеседник в разговоре не обошел тему сбыта продукции. Ее качество ценится потребителями, однако нарастить производство мешает засилье молочного импорта на прилавках. Конкурировать с ним отечественным переработчикам тяжело, они все еще находятся в более уязвимом положении, чем зарубежные конкуренты.

Как известно, Глава государства поручил в течение последующих трех лет довести объем переработки сельхозпродукции до 70%. В Правительстве утвержден Комплексный план по развитию переработки сельхозпродукции на 2024–2028 годы, которым предусматриваются меры по развитию отрасли и решению проблемных вопросов.

В этой связи местным исполнительным органам необходимо обеспечить качественное исполнение мероприятий и целевых индикаторов. Теперь, наряду с уже существующими в секторе АПК, будут финансироваться еще восемь приоритетных направлений. В том числе строительство и функционирование предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

#село #производство #АПК #молокозавод

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