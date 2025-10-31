Семь смотровых площадок открылись в нацпарке «Бурабай»

Они открывают туристам новые панорамные виды на живописные горы и озёра

Фото: Kazakh Tourism

В Государственном национальном природном парке «Бурабай» завершена реализация масштабного проекта по развитию туристической инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz 

По данным нацкомпании KazakhTourism, в рамках проекта в парке оборудовано семь смотровых площадок. Они открывают туристам новые панорамные виды на живописные горы и озёра.

Главная цель проекта – обеспечить бережный формат отдыха, при котором гости могут наслаждаться красотой Бурабая, не нанося вреда природе. Современные лестницы, площадки и зоны отдыха помогают предотвратить вытаптывание растительности и деградацию почв.


Каждая площадка имеет собственную концепцию и предлагает уникальный ракурс:

Скала «Аютас» – обзорная терраса со скульптурой «Құмай тазы», лестницей, инфобордами и трубой для наблюдения за пейзажем.

Скала «Кебістас» (Туфелька) – площадка с беседками, очагом и скульптурой женщины, откуда открывается вид на сосновые леса и берег озера.

Гора «Бөлектау» – центральная площадка с арт-объектом в виде беркута, лестницами, качелями и смотровыми трубами.

«Махаббат алаңы» – романтичное пространство с мягким ландшафтным дизайном, популярное место для фотосессий.

«Мойнақ жартасы» – зона активного отдыха с верёвочным парком и беседками.

Скала «Максимка» – три соединённые мостиками смотровые платформы со скульптурами, зонами для пикника и обзорными трубами.

«Иманай бұлағы» – компактная площадка с лестницей, скамейками и телескопом для наблюдения за природой.

 

