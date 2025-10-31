Фото: Kazakh Tourism

В Государственном национальном природном парке «Бурабай» завершена реализация масштабного проекта по развитию туристической инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz



По данным нацкомпании KazakhTourism, в рамках проекта в парке оборудовано семь смотровых площадок. Они открывают туристам новые панорамные виды на живописные горы и озёра.



Главная цель проекта – обеспечить бережный формат отдыха, при котором гости могут наслаждаться красотой Бурабая, не нанося вреда природе. Современные лестницы, площадки и зоны отдыха помогают предотвратить вытаптывание растительности и деградацию почв.



Каждая площадка имеет собственную концепцию и предлагает уникальный ракурс:



Скала «Аютас» – обзорная терраса со скульптурой «Құмай тазы», лестницей, инфобордами и трубой для наблюдения за пейзажем.



Скала «Кебістас» (Туфелька) – площадка с беседками, очагом и скульптурой женщины, откуда открывается вид на сосновые леса и берег озера.



Гора «Бөлектау» – центральная площадка с арт-объектом в виде беркута, лестницами, качелями и смотровыми трубами.



«Махаббат алаңы» – романтичное пространство с мягким ландшафтным дизайном, популярное место для фотосессий.



«Мойнақ жартасы» – зона активного отдыха с верёвочным парком и беседками.



Скала «Максимка» – три соединённые мостиками смотровые платформы со скульптурами, зонами для пикника и обзорными трубами.



«Иманай бұлағы» – компактная площадка с лестницей, скамейками и телескопом для наблюдения за природой.