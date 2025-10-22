Семь уголовных дел завели на дропперов в Казахстане

Одним из фигурантов стал 17-летний подросток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

16 июля 2025 года Главой государства подписан Закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК. В целях усиления мер по обеспечению безопасности граждан в киберсреде и перекрытия каналов незаконного обналичивания денег введена уголовная ответственность за «дропперство» – передачу своих банковских карт, счетов и иных платежных инструментов посторонним людям за вознаграждение (новая статья 232-1 УК введена в действие с 16 сентября 2025 года).

С момента вступления закона в силу в стране уже зарегистрировано семь уголовных дел по указанной статье. Так, в Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денег, похищенных у казахстанца.

За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет. Такие последствия распространяются и к иностранцам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.

Вместе с тем, в соответствии с примечанием к статье 232-1 УК РК гражданин, вовлеченный в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

«В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы»,  говорится в тексте обращения.

В главном надзорном органе также призвали граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников.

