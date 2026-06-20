Съемки телесериала «Сарбаз 2.0» стартовали в Алматинской области

Фото: Минобороны

В войсковой части 78460, дислоцирующейся в Алматинской области, стартовали съемки многосерийного телевизионного фильма «Сарбаз 2.0». Сериал готовится по заказу АО «Агентство «Хабар» при поддержке Минобороны РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В торжественной церемонии приняли участие советник министра обороны Айгерим Агылтаева, директор телеканала «Хабар» Ерлан Атамбай, члены съемочной группы, актеры, командование и личный состав воинской части.

Традиционный для кинематографистов ритуал – разбитие тарелки с названием проекта и именами членов съемочной группы – символизировал официальный старт работы над сериалом. Смысл ритуала: чем больше осколков, тем удачнее сложится съемочный процесс.

Почетную миссию доверили режиссеру-постановщику Максату Оспанову. Под аплодисменты тарелка разлетелась на множество мелких осколков, которые участники мероприятия взяли себе на память.

«Это не первый наш проект о военнослужащих. Мы с большим интересом беремся за такую работу. Сериал «Сарбаз 2.0» позволит показать современную казахстанскую армию, ее возможности и перспективы для молодежи. Уверен, что проект будет интересен широкой аудитории и поможет по-новому взглянуть на службу в армии», – поделился Ерлан Атамбай.

Сериал рассказывает об уникальной программе Минобороны «Сарбаз 2.0», открывающей перед молодыми людьми горизонты профессионального и личностного роста.

«Помимо боевой подготовки военнослужащие срочной службы получают дополнительные знания в сфере информационных и сетевых технологий, радиосвязи, изучают английский язык. Для них также организованы курсы Astana Hub по IT, искусственному интеллекту и информационной безопасности. Кроме того, солдаты осваивают навыки управления беспилотными летательными аппаратами», – уточнил заместитель командира войсковой части 78460 подполковник Сейфулла Исахов.

В центре сюжета – новое поколение казахстанских солдат, для которых армия становится школой становления характера и профессионального развития.

Главный герой – молодой парень по имени Алихан. Не набрав необходимые баллы при сдаче ЕНТ, оказавшись в долгах, он идет в армию. И то, что сначала для него было вынужденным шагом, со временем стало временем переосмысления, взросления и формирования лидерских качеств.

Сериал призван показать, как служба помогает молодому человеку пройти путь от беззаботности к зрелости, от неопределенности – к цели, от сомнений – к уверенности в собственных силах.

Главную роль Алихана исполняет Алмас Акылбай, его мать Алтын играет Камалия Байтилеуова. В фильме также заняты Амина Есимхан (Асель), Жалгас Толганбай (подполковник Момбеков) и Кенжебек Башаров (Аскар).