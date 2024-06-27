Сенат освободил подавшего в отставку судью Верховного суда РК
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Нурлан Султанов подал прошение об отставке по собственному желанию
Сенат на пленарном заседании освободил судью Верховного суда РК Нурлана Султанова от занимаемой должности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил председатель Высшего Судебного совета РК Денис Шипп, Нурлан Султанов подал прошение об отставке по собственному желанию.
«Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать представление главы государства об освобождении Султанова Нурлана Кадыржановича от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку», - сказал Денис Шипп.