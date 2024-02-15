Сенатор Кыдырали высказался о важности сохранения сакральных объектов нации

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В Казахстане немало сакральных мест, которые стали духовным ориентиром нации и оплотом народа. Однако, по словам сенатора Дархана Кыдырали, несмотря на столь богатое историко-археологическое наследие, на данных территориях не проводятся комплексные исследования. В своем депутатском запросе сенатор озвучил необходимость усиления работы в этом направлении, передает Kazpravda.kz со ссылой на пресс-службу Сената.

- Многие исторические комплексы были разрушены либо сильно видоизменили свой первоначальный облик. В Сайраме, в обители некогда бесчисленного количества наших знаменитых прадедов, сейчас заброшенные места. На одном конце древнего некрополя, датируемого VIII-IX веками, и вовсе расположился рынок. Необходимо сохранить сакральные объекты, такие как некрополи Ибрагим ата, Карашаш ана, Кызыр хазрет, сохранившиеся из древнего города Исфиджаб. Также предлагаем передать право по сохранению духовных памятников так называемого «города пророков» - древнего Сайрама и Сузака в музей-заповедник «Әзірет Сұлтан» в Туркестане, - озвучил сенатор.

Дархан Кыдырали отметил, что особое внимание необходимо уделить охране духовных памятников в стране, подчеркнув, что они являются наследием и историей народа.