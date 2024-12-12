«Серебро» – на первенстве планеты...

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Аскар Султан

Казахстанский штангист Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль на проходящем в Манаме (Бахрейн) чемпионате мира по тяжелой атлетике. Наш спортсмен выступал в весовой категории до 81 кг.

фото olympic.kz

В сумме двоеборья Чуркин поднял 368 кг (164 в рывке и 204 в толчке). Данный результат принес ему второе место. Победу же одержал Ри Чон Чон (Северная Корея) с весом 371 кг (166+205), бронзовая награда досталась Мухаммадкодиру Тоштемирову (Узбекистан) – 355 кг (165+190). Также в этом весе выступил казахстанец Александр Уваров, который финишировал пятым с результатом 351 кг (160+191).

На первенстве планеты-2024 наша мужская команда представлена в полном составе. Напомним, что на прошлом мировом чемпионате мы выступали не во всех весовых категориях и остались без наград. Это было связано с отстранением ряда наших лидеров в связи с нарушением допинговых правил, в том числе и непреднамеренных, связанных со спортивным питанием. В Казах­стане усиленно борются с такими нарушениями.

На нынешнем первенстве, помимо Алексея Чуркина и Александра Уварова, также высту­пают Акмолда Сайрамкез (в весе до 67 кг), Денис Уланов и Денис Полубояринов (до 89 кг), Кирилл Староверкин и Нургиса Адилетулы (до 96 кг), Артем Антропов (до 102 кг), Андас Самарканов и Мейрам Султан (до 109 кг).

#чемпионат #штангист #Алексей Чуркин

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