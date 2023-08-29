Серная кислота разлилась в результате схода вагонов с рельсов в Экибастузе

Происшествия
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Разлив серной кислоты произошел на станции в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Как рассказали в пресс-службе национальной компании «Қазақстан темір жолы», 26 августа при маневровых работах сошли с рельсов 2 вагона с песком и вагон с серной кислотой.

При сходе и во время ликвидации его последствий разлива груза не допущено. 

«Однако 28 августа на станции Экибастуз-1 работники локомотивного депо обнаружили струйную течь груза в одной из цистерн, выставленной для комиссионного осмотра после схода вагонов», – отметили в КТЖ.

Были оповещены уполномоченные государственные органы. 

В частности, 28 августа в 16:40 военизированная железнодорожная охрана сообщила спасателям, что на пути №6 станции Экибастуз-2 в Экибастузе из цистерны течет серная кислота. 

Общий объем перевозимой серной кислоты составляет 78,3 тонны (2 вагона).

«Место происшествия оцепили сотрудники управления полиции, военизированной железнодорожной охраны. На месте организован штаб из сотрудников местных исполнительных органов, ДЧС, комитета национальной безопасности, прокуратуры, управления полиции, департамента санитарно-эпидемиологического контроля и представителей перевозчика», – уточнили в департаменте.

Аварийная бригада ДЧС совместно с работниками железнодорожного транспорта павлодарского отделения «Грузовых перевозок» ликвидируют последствия и откачивают серную кислоту в резервную емкость.

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