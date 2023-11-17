Сержанта погранслужбы осудили за доведение рядового до самоубийства

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Отмечается, что судебная коллегия по уголовным делам отменила приговор в отношении сержанта Н. пограничной заставы, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия (п. 1 ч. 2 ст. 194 УК) и в превышении власти (ч.1 ст. 451 УК). Также ему предъявлено обвинение в доведении до самоубийства военнослужащего Б. (ч. 2 ст. 451 и п. 1 ч. 2 ст. 105 УК)

"Приговором военного суда шымкентского гарнизона сержант Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 2. 194 и ч. 1 451 УК, и по совокупности уголовных правонарушений осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. По преступлениям, предусмотренным п. 1 ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 451 УК, приговором суда Н. признан невиновным и оправдан за недоказанностью совершения им уголовных правонарушений", - сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что подсудимый Н. проходил службу по контракту на пограничной заставе, занимая должность руководителя мобильной группы.

В августе 2022 года он узнал, что военнослужащие, нарушив устав, самовольно поменяли посты в наряде. Используя этот факт, сержант начал вымогать деньги у рядового К., тот перечислил сумму на его банковский счет.

Кроме того, по данным суда, сержант уличил трех военнослужащих, которые пили спиртное на территории пограничной заставы, и избил их, превышая свои служебные полномочия.

"В дальнейшим, подсудимый Н., используя данный повод, систематически и безосновательно, превышая власть, унижал честь и достоинство военнослужащего Б., что привело к совершению суицида последнего. Вина подсудимого по совершению указанных деяний доказана показаниями потерпевших, свидетелей, осмотром вещественных доказательств, в том числе выпиской с банковского счета, видеозаписью, изъятой с пограничной заставы, и другими материалами уголовного дела. Приговором судебной коллегии по уголовным делам военнослужащий Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 2. 194 и ч. 1 451 УК, и по совокупности уголовных правонарушений осужден к 7 годам лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе суда.

Сообщается, что приговор вступил в законную силу.