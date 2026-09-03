Сезон завершается – охрана продолжается

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Позади три месяца напряженной работы ГНПП «Бурабай»

фото Евгения Емельянова

Каждое лето на почти 130 тыс. га Государственного национального природного парка необходимо одновременно следить за пожарной обстановкой, контролировать наиболее загруженные туристические зоны, пресекать нарушения и обеспечивать охрану комплексов. За прошедший сезон в Бурабае произошло 12 возгораний. К счастью, все они были обнаружены и ликвидированы на ранней стадии. Крупных лес­ных пожаров в этом году не допущено.

По сведениям пресс-службы ГНПП, большим подспорьем стала система раннего обнаружения Smart. Она помогает дистанцион­но выявлять потенциальные очаги и передавать информацию. К тому же территорию парка постоянно контролируют его сотрудники. Изнутри ГНПП защищают 27 кордонов. Инспекторы находятся на передовой – в лесу. В жару, в пожароопасный период такая организация работы сокращает время между обнаружением возгорания и прибытием сотрудников на место.

С наступлением тепла в нацпарки устремляются потоки людей. Вместе с увеличением числа отдыхающих растет и нагрузка на леса, озера и популярные туристические маршруты. Поэтому одновременно с противопожарным контролем была усилена и разъяснительная работа с посетителями.

За это лето инспекторы провели более 20 совместных рейдов. В выходные и праздники, когда в парке особенно многолюдно, проверки устраивали еще чаще. На помощь государственным инспекторам приходили полицейские, прокуроры и санврачи. По мнению сотрудников ГНПП, на сегодня это единственный способ защитить природу от масштабного засорения, вытаптывания уникальных растений, в том числе краснокнижных.

Картина нарушений все та же: отдыхающие съезжают на автомобилях в лес, к берегам озер, устанавливают палатки в любых понравившихся им местах, оставляя после себя груды мусора. К слову, любителей шашлыков за разведение огня прямо под кронами деревьев обязали оплатить штраф 100 МРП, или 432 500 тенге.

Одновременно проводились и профилактические рейды. Инспекторы объясняли посетителям, где можно парковать машины и устанавливать палатки, какие ограничения действуют в пожароопасный период и почему привычные для других мест формы отдыха недопустимы на особо охраняемой природной территории. Эта работа шла и через социальные сети, официальные ресурсы парка.

В нынешнем году контроль усилился и на цифровом уровне. На семи наиболее посещаемых природных объектах установлено 14 видеокамер. Они охватывают смотровые площадки Болектау, Махаббат алаңы, Аютас, Кебис­тас, Максимки, Мойнақ жартасы и Иманай бұлағы. Изображение поступает в Центр оперативного управления ГНПП «Бурабай». Специалисты могут дистанцион­но видеть происходящее на популярных маршрутах, быстрее реагировать на потенциально опасные ситуации и получать объективные данные о количестве посетителей. Это позволяет понимать, какие природные объекты испытывают наибольшую нагрузку и требуют усиленного внимания.

О том, как сильно отдыхающие люди «давят» на уникальную природу, говорит и такой факт: только за это лето из парка вывезли около 514 тонн отходов. А ведь по объему это все равно что бросить в лесу 20 млн пустых пластиковых бутылок… Поэтому параллельно с призывами к посетителям забирать мусор с собой сотрудники парка терпеливо убирали свою территорию.

Основная часть деятельности сотрудников ГНПП скрыта от глаз туристов. Пока инспекторы патрулировали маршруты, пожарные контролировали обстановку, специалисты продолжали научные наблюдения за природой, проводили биотехнические мероприятия. Охрана Бурабая не заканчивается там, где обрываются туристские тропы.

Летний сезон завершился. Но природоохранная работа здесь будет идти круглый год.

#туризм #природа #Бурабай #нацпарк #Таза Казахстан

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