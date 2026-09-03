Национальное достояние Великой степи: вчера, сегодня, завтра

Узнаваемый символ страны

Казахский тазы веками был частью жизни Великой степи. Сегодня эта национальная порода представлена на крупнейших международных выставках, а день ее предварительного приз­нания Международной кинологической федерацией (FCI) стал новой праздничной датой в Казахстане.

За решением FCI от 3 сентября 2024 года стоит работа, которая велась не один год: подготовка документов, исследования, племенной учет, работа в регионах, переговоры с международными экспертами. Как отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, предварительно признав казахского тазы, Международная кинологическая федерация закрепила за породой международный стандарт № 372, а за Казахстаном – статус страны происхождения.

Для республики это имеет особое значение. Казахский тазы – национальное достояние, важная и неотъемлемая часть быта казахского народа. Поэтому было бы неправильно говорить, что работа по сохранению породы началась лишь несколько лет назад. Сохранить тазы до наших дней удалось прежде всего благодаря охотникам, заводчикам, кинологам, владельцам собак и всем тем, кто из поколения в поколение берег эту породу.

В последние годы эта деятельность получила системную поддержку государства. Международное признание стало одним из ее важных результатов. При этом необходимо отметить, что историческое существование породы и ее официальный статус в международной кинологичес­кой системе – разные вещи. На протяжении веков тазы сопровож­дал человека в Великой степи, использовался в традиционной охоте и был элементом культуры народа. Неслучайно он отнесен к «Жеті қазына» – «Семи сокровищам» казахов.

Для нашей страны никогда не стоял вопрос о том, является ли тазы казахской национальной породой. Необходимо было официально закрепить этот факт на международном уровне и определить Казахстан страной происхождения. Это важно и с практической точки зрения. Порода меняется от поколения к поколению в зависимости от того, как ведется селекционная работа. И речь шла не только о международном статусе, но и о том, как сохранить тазы в дальнейшем.

В 2022 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу обеспечить сохранение национальной породы и ее продвижение на международном уровне. После этого работа гос­органов, научных организаций и кинологического сообщества приобрела комплексность. Годом позже была сформирована необходимая законодательная основа. Определены такие понятия, как стандарт породы и свидетельство о происхождении, предусмотрены механизмы государственной поддержки, научных исследований и племенной работы.

Как отмечают специалисты Союза кинологов РК, сначала Казахстан должен был получить право официально заявлять свои национальные породы в FCI. Это важный процедурный момент. Нельзя просто подготовить стандарт, собрать историчес­кие материалы и обратиться в Международную кинологичес­кую федерацию. Заявку должна подавать национальная кинологическая организация страны, имеющая соответствующий статус в FCI.

22 августа 2023 года на Генеральной ассамблее федерации в Женеве Союз кинологов Казахстана был принят в качестве полноправного члена FCI. За нашу заявку проголосовали 72 из 77 государств, участвовавших в голосовании. После этого Казахстан получил право официально заявлять свои национальные породы для международного признания.

В марте 2024 года пакет докумен­тов по казахскому тазы был передан в федерацию. Материалы поступили на рассмотрение Комиссии FCI по стандартам и Научной комиссии FCI. Но одних документов, подтверждающих происхождение и историю породы, было недостаточно. Меж­дународным экспертам предстояло увидеть само поголовье, чтобы убедиться в том, что существует сформированная популяция собак с устойчивыми породными признаками, которые передаются следующим поколениям.

В мае 2024 года в Астане была проведена специальная монопородная выставка. Для нее были отобраны 100 казахских тазы разных возрастов, окрасов, происхождения и типов. Члены Научной комиссии и Комиссии по стандартам FCI обследовали собак, сверяя их со стандартом. Оценивали голову, корпус, конечности, шерстный покров, движения, общий породный тип.

В этой выставке также принял участие министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Работа по международному признанию породы велась при непосредственном участии государства и профессионального кинологического сообщества.

После выставки состоялось рабочее заседание представителей FCI и Союза кинологов Казах­стана. Обсуждались вопросы по международному досье, историческим материалам и представленному поголовью. Затем документы и заключения комиссий передали на рассмотрение Генерального комитета FCI.

3 сентября 2024 года в Амстердаме было принято решение о предварительном международном признании казахского тазы. Порода получила номер 372 в международной номенклатуре, и Казахстан был закреплен как страна ее происхождения.

Работа продолжается

В международном стандарте отдельно упоминается «Жеті қазына». Для казахстанской стороны было важно, чтобы стандарт не ограничивался только техническим описанием породы. В нем отражена связь тазы с традиционным образом жизни казахского народа и указано, что эта порода входит в понятие «Жеті қазына». Теперь человек, который открывает международный стандарт № 372 в любой стране мира, видит не только характеристики породы, но и страну ее происхождения – Казахстан.

Специалисты особо отмечают поддержку Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которая позволила вывести работу по международному признанию тазы на системный уровень. Сохранение национальной породы охватывает сразу несколько нап­равлений: науку, ветеринарию, селекцию, законодательство, международное сотрудничество, работу в регионах. Решить все эти вопросы силами одной организации невозможно.

Сегодня работа продолжается. Союз кинологов Казахстана ведет племенной учет, формирует данные о происхождении собак, занимается сохранением породных качеств. Со стороны государства в лице Министерства экологии и природных ресурсов созданы законодательные механизмы и условия для дальнейшей работы.

Напомним, 30 апреля 2026 года Глава государства принял президента Международной кинологической федерации Тамаша Яккеля. На встрече обсуждались вопросы сохранения национальной породы, формирования устойчивого генетического фонда и дальнейшего сотрудничества с FCI. Президент также поблагодарил Тамаша Яккеля за содействие в предварительном признании казахского тазы.

2 мая в Астане состоялась моно­породная выставка Kazakh Tazy, которая прошла в рамках международной кинологической выставки «Астана Виннер – 2026». В ней участвовали представители FCI, казахстанские и зарубежные кинологи.

Все это говорит о том, что работа после решения 2024 года не закончилась. Теперь нужно сохранить достигнутый результат и последовательно двигаться дальше. Отметим, что признание является предварительным, потому что окончательному признанию предшествует длительный период наблюдения. Он составляет не менее десяти лет. За это время необходимо показать стабильное развитие породы в нескольких поколениях, следить за здоровьем и поведением собак, сохранять породный тип и вести достоверный племенной учет.

Сегодня в Единой племенной книге Союза кинологов Казахстана зарегистрировано около четырех тысяч тазы. При этом фактическое поголовье, конечно, больше. В аулах и отдаленных районах страны есть собаки, которые никогда не состояли на централизованном кинологичес­ком учете. И сейчас большое внимание уделяется регионам. Проводятся племенные смотры, выявляются собаки, представляю­щие интерес для дальнейшего разведения, собираются сведения об их происхождении, ведется работа с владельцами.

Иногда родословную животных воспринимают как формальность. Но без достоверного учета через несколько поколений становится сложно понять, какие линии используются в разведении, какие признаки они передают, какие производители задействованы слишком часто. Все это необходимо учитывать, если мы хотим сохранить генетическое разнообразие породы.

Общая ответственность

Тазы теперь выходит на крупнейшие международные выставки. И это порождает определенный риск того, что со временем рабочая собака станет исключительно выставочной. Важно понимать: тазы формировался не для выставочного ринга. Это функциональная борзая. На ее формирование влияли охота, большие расстояния, климат, условия жизни в степи.

Выставочная работа важна, но она не должна сводиться только к внешнему виду собаки. Необходимо сохранить породный тип, здоровье, темперамент и рабочие качества. Если через двадцать лет тазы будет хорошо выглядеть на выставке, но потеряет качества, которые формировались веками, это будет неправильным направлением развития породы. Здесь важно соблюдать баланс.

После предварительного приз­нания у Казахстана появилось больше возможностей представлять породу на международном уровне. В 2025-м состоялась официальная презентация казахского тазы на Всемирной выставке собак в Хельсинки. В июне этого года на World Dog Show в Болонье Казахстан представил 12 тазы – это рекордное количество.

Там же во время Всемирного конгресса судей FCI прошла отдельная профессиональная презентация породы для международных судей. Это важная часть работы. Одного включения породы в международную номенклатуру недостаточно. Судьи должны понимать особенности тазы: его сложение, движения, темперамент, назначение. Кроме того, на выставке работал национальный стенд Казахстана. Многие посетители впервые знакомились не только с казахским тазы, но и с нашей страной, ее традициями и культурой.

Основной результат проводимой работы – сохранение казахского тазы таким, каким он формировался на протяжении веков. И речь здесь идет не только о внешнем облике. Важно сохранить здоровье породы, ее генетический фонд, природные и рабочие качества. В кинологии результат нельзя оценить за один год – нужно наблюдать несколько поколений, важна долгосрочная перспектива.

У каждого здесь своя задача. Государство создает законодательную основу и необходимые условия. Кинологическое сообщество ведет племенную работу, ученые обеспечивают научное сопровождение, заводчики и владельцы непосредственно занимаются с собаками.

Международное признание нельзя воспринимать как конечный результат. Это прежде всего ответственность за то, каким казахский тазы будет в будущем. 3 сентября, День казахского тазы и тобета, напоминает о том, что Казахстан закрепил свою национальную породу в международной кинологичес­кой системе и теперь должен обеспечить ее сохранение для следующих поколений.

Результат этой работы можно будет оценить только спустя годы. Главная задача остается прежней – сохранить казахского тазы и передать его следующим поколениям.