Бумажные отходы – на переработку

В селе Шубар Ордабасинского района Туркестанской области началось строительство завода по переработке бумажных и картонных отходов.
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