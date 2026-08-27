Бумажные отходы – на переработку

На площадке площадью 5 га уже ведутся работы: закладывается фундамент и готовится котлован. Объем инвес­тиций в проект составит 1 млрд тенге. После выхода на проект­ную мощность предприятие сможет выпускать до 5 875 тонн продукции в год. Здесь планируют производить бумажные лотки для яиц, подстаканники, конструкции для рассады и обувной картон. Ежедневный выпуск составит около 190 тыс. изделий.

На новом производстве будет создано 20–25 рабочих мест. Около 70% продукции предполагается реализовывать на внутреннем рынке, еще 20–30% – экспортировать. Основное технологическое оборудование закупается в Китае. Завод планируют возвести до конца года. Реализация проекта позволит перерабатывать бумажные отходы и увеличить выпуск востребованной продукции отечественного производства.