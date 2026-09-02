Формируя новый инвестиционный цикл республики

Изменить структуру капитала

Акценты смещения в пользу глубокой переработки, высокотехнологичных производств и локализации, получения продукции с высокой добавленной стоимостью определены Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

Правительству поручено усилить привлечение качественных инвестиций в производственный сектор, сформировать «заказ на инвестиции» исходя из потребностей экономики и выстроить более эффективное сопровождение инвесторов.

В рамках решения этих задач должны быть усовершенствованы механизмы сопровождения крупных проектов и защита прав инвесторов, расширено применение соглашений об инвестициях. Подобный механизм действует с 2021 года, охватывая проекты стоимостью свыше 32 млрд тенге и закрепляя обязательства государства и инвестора, касаю­щиеся условий реализации и стабильнос­ти ключевых парамет­ров проекта на весь инвестицион­ный цикл.

С момента утверждения правил заключено 66 соглашений об инвестициях на сумму свыше 17,8 трлн тенге, в том числе в 2024 году – шесть, в 2025 году – 30 соглашений на сумму около 11,2 трлн тенге. По состоянию на август 2026 года заключено еще 25 соглашений на общую сумму около 4,4 трлн тенге, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Проекты охватывают фармацевтику, энергетику, металлургию, агропромышленный комплекс, инфраструктуру и здравоохранение.

В 2026 году Правительство продолжает формировать единую систему сопровождения инвес­тиционных проектов во исполнение поручения Президента по запуску нового инвестицион­ного цикла и привлечению качественного капитала. В этой работе объединены усилия государственных органов, Генеральной прокуратуры, институтов развития, национальных компаний и регионов. О развитии новой системы привлечения капитала, изменении структуры инвестиций и крупнейших проектах в приоритетных отраслях – в сегодняшнем обзоре пресс-службы Правительства.

От заявки до запуска проекта

Новая инвестиционная политика строится вокруг сопровож­дения конкретных проектов. С 2025 года действует трех­уровневая система привлечения инвестиций, при которой регио­ны формируют перечни приоритетных проектов и адрес­но ищут инвесторов. Для ускорения запуска проектов внедрен Fast Track – зеленый коридор для прохождения разрешительных процедур и получения господдержки. В регионах также работают инвестиционные штабы, а «прокурорский фильтр» снижает необоснованное давление со стороны контролирующих органов.

Защита инвесторов и сопровождение проектов переводятся в цифровой формат. По поручению Главы государства создана Национальная цифровая инвес­тиционная платформа, которая с декабря 2024 года используется для мониторинга проектов и оперативного устранения возникающих барьеров. Следующий этап – формирование на базе Kazakh Invest единого центра Kazakhstan Investment House по принципу «одного окна» и дальнейшее развитие механизма «заказ на инвестиции» с учетом задач импортозамещения и экспорта.

Дополнительно прорабатывается механизм Altyn Visa, направленный на расширение возможностей для привлечения иностранных инвесторов. Экспертами МИДа разработан проект изменений в правила оформления виз. Для полноценного запус­ка механизма требуется принятие изменений в миграционное законодательство, после чего соответствующие поправки будут внесены в правила выдачи виз.

Инвестиционная политика, как уже было сказано выше, все больше ориентируется на проекты в обрабатывающей промышленности, глубокой переработке и высокотехнологичных отраслях. В 2019–2025 годах инвестиции в основной капитал выросли с 12,6 трлн до 23,5 трлн тенге, или в 1,9 раза. В обрабатывающей промышленности объем вложений увеличился втрое – с 1 трлн до 3 трлн тенге. Ее доля в общем объеме инвестиций выросла с 8,1 до 12,7%, а внутри промышленностич – с 13,1 до 31,3%.

На этом фоне структура инвес­тиций становится более диверсифицированной: все больший объем капитала направляется в обрабатывающие и инфраструктурные отрасли. В 2025 году валовой приток прямых иностранных инвестиций достиг 20,5 млрд долларов – рост на 14,4%. Капитал все активнее идет в несырьевые сферы: в обрабатывающей промышлен­ности прирост составил 47,4%, или 1,4 млрд долларов, в финансовой деятельности объем достиг 4,3 млрд, в связи – 1,3 млрд. В добывающем секторе показатель снизился на 47%, или на 3 млрд долларов.

Расширился и круг стран-инвесторов. Помимо Нидерландов, России, Китая, США, Швейцарии и Франции, заметно вырос­ла роль ОАЭ, Катара и Сингапура: в 2025 году поступления из ОАЭ увеличились с 762,7 млн до 1,6 млрд долларов, из Катара составили 1,3 млрд, из Сингапура – 1,4 млрд долларов.

Особенно заметен рост инвес­тиций в новые проекты. По данным ЭСКАТО ООН, в 2025 году Казахстан привлек 19 млрд долларов – на 266% (!) больше, чем годом ранее.

В портфеле Kazakh Invest – 215 проектов на 78,6 млрд долларов с созданием свыше 88 тыс. рабочих мест. Из них 93 проекта на 32,2 млрд долларов уже осуществляются, еще 122 на 46,4 млрд долларов пока находятся в стадии проработки.

Отдельным элементом инвес­тиционной инфраструктуры выступает Международный финансовый центр «Астана». Его экосистема ориентирована на привлечение инвестиций, развитие рынка капитала и внедрение финансовых инструментов по международным стандартам. Инфраструктура МФЦА включает Astana International Exchange (AIX), суд и Международный арбитражный центр, а правовой режим основан на принципах английского общего права. Через AIX возможно привлечение долгового и долевого капитала, выпуск облигаций, зеленых и устойчивых облигаций, а также использование инструментов исламского финансирования.

По состоянию на июль 2026 года через МФЦА привлечено 26,3 млрд долларов инвес­тиций, зарегистрировано более 6 тыс. компаний из более чем 90 стран. Компании – участницы МФЦА выплатили в бюджет Казахстана 353,7 млрд тенге налогов и обеспечивают работой 10 тыс. человек в своей экосистеме.

Фармацевтика –

фокус на локализацию

Одним из приоритетов инвестиционной политики является развитие отечественной фармацевтики. По поручению Главы государства Правительство последовательно расширяет локализацию производства лекарственных средств с ориентиром на увеличение доли казахстанской продукции до 50% рынка.

В январе 2026 года Правительство одобрило соглашения по четырем новым фармацевтичес­ким производствам на 173 млрд тенге. В Казахстане планируется локализовать выпуск 356 наименований лекарственных средств.

Так, ТОО «АлтИНФАРМ» построит фармацевтический завод в СЭЗ «Парк инновационных технологий» в Алматы. Объем инвестиций составляет 58,5 млрд тенге. Предусмот­рен выпуск 54 лекарственных средств, в том числе иммунобиологических препаратов, лекарств для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета.

АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика» работает над проектом фармацевтического комплекса по выпуску активных фармацевтических ингредиентов, лекарственных средств и биопрепаратов по меж­дународным стандартам GMP. Объем инвестиций – 39,2 млрд тенге. ТОО «Абди Ибрагим Глобал фарм» создаст в Алматинской области фармацевтический комплекс с многопрофильными производственными линиями. Инвестиции составят 39 млрд тенге. ТОО «МСП-РОМФАРМ» осуществляет проект высокотехнологичного фармацевтического завода в Туркестанской и Алматинской областях стоимостью 36,7 млрд тенге.

Продолжается расширение уже действующих производств. В Шымкенте 39,5 млрд тенге частных инвестиций направляется в проект АО «Химфарм» по увеличению доли отечественного производства лекарственных препаратов. Проект предусмат­ривает создание 300 новых рабочих мест.

В Карагандинском регионе одобрено соглашение об инвес­тициях по строительству и модернизации производственных мощностей Карагандинского фармацевтического комплекса на 42,5 млрд тенге. Проект претворяется в жизнь в рамках работы по импортозамещению и увеличению отечественного производства лекарственных средств.

Еще 32,5 млрд тенге инвестиций предусмотрено на строительство в СЭЗ «Алатау» биофармацевтического комп­лекса полного цикла Steppe pharmaceuticals.

Глубокая переработка в АПК

Крупный блок инвестиционного портфеля формируется вокруг глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. В Послании 2025 года Глава государства поручил масштабировать такие проекты и создавать в регионах полноценные производственные цепочки.

Один из крупнейших – комп­лекс Dalian Hesheng Holdings по переработке пшеницы на 739 млн долларов. В Казахстане будут выпускать глютен, крахмалы, аминокислоты и другую продукцию для пищевой промышленности, фармацевтики, кормового производства и биотехнологий.

В Жамбылской области Fufeng Group инвестирует 340 млн долларов в переработку кукурузы с выпуском лецитина, изолейцина, BCAA и теанина. Запуск предприятия запланирован на сентябрь 2026 года. Проект обеспечит дополнительный спрос на отечественную кукурузу и загрузку смежных производств.

Турецкая Tiryaki Agro инвестирует порядка 320 млн долларов в строительство интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке зерновых и зернобобовых культур. Предусмотрен выпуск крахмала, глютена, лизина, глюкозно-фруктозного сиропа, комбикормов и горохового изолята белка с экс­портным потенциалом.

В новом инвестиционном цик­ле акцент смещается также на качество проектов – локализацию, загрузку отечественных поставщиков, развитие смежных производств и выход на новые рынки. В городе Алатау Mars реализует проект на 160 млн долларов по строительству завода кормов для домашних животных с глубокой переработкой агропромышленного сырья. PepsiCo инвестирует 368 млн долларов в производство соленых закусок в Алматинской области, что создаст до 900 рабочих мест. Сырье для предприятия намерены поставлять около 30 отечественных компаний, которые будут выращивать картофель под потребности завода.

Carlsberg Group инвестирует 344 млн долларов в строительство нового завода напитков в Алматинской области. На действующем производстве Carlsberg Kazakhstan доля местного содержания в закупках уже достигает 80%: в Казахстане приобретаются ячмень, пшеница, алюминиевая тара, стеклянные бутылки и другие материалы.

Инфраструктура цифровой экономики

В рамках реализации задач по цифровой трансформации экономики в Экибастузе формируется «Долина центров обработки данных» – площадка для вычислительной инфраструктуры, «облачных» сервисов и мощностей искусственного интеллекта. Для проекта определен участок площадью 200 га возле Экибастузской ­ГРЭС-1 с возможностью расширения. Энергетическая инфраструктура рассчитана на мощность от 300 МВт до 1 ГВт. Ожидаемый объем инвестиций составляет около 30 млрд долларов, планируется создать 500 высококвалифицированных рабочих мест.

По мере развития проекта площадь может быть увеличена до 1,4 тыс. га. Для международных инвесторов формируется Greenfield-зона с необходимой инфраструктурой и правовыми условиями. В июне 2026 года с Firebird и NVIDIA подписан пакет соглашений на 10 млрд долларов в сфере ИИ и цифровой инфраструктуры. Инвестором выступает Firebird, NVIDIA – технологическим партнером. Энергетическая мощность площадки будет поэтапно увеличена с 300 МВт до 1 ГВт.

Проект открывает новое нап­равление для инвестиций на стыке энергетики, телекоммуникаций, обработки данных и искусственного интеллекта.

Углехимия:

новый передел

Развитие производств более высоких переделов затрагивает и традиционные сырьевые отрасли.

В Карагандинской области ведется строительство современного завода по выпуску металлургического кокса мощнос­тью 1 млн тонн в год. Вместо экспорта угля как сырья внутри страны предполагается выпускать металлургический кокс – продукт, востребованный черной металлургией. Проект позволит расширить внутреннюю переработку и создать основу для дальнейшего развития углехимического направления. Объем инвестиций составляет 63,6 млрд тенге, предусмотрено создание до 500 рабочих мест.