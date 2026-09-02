От стратегии реформ – к конституционному развитию
Беседовала Анастасия Михайлова
Вступившая в силу Конституция Казахстана задала амбициозный вектор развития страны. Но как воплотить ее принципы на практике? Ответ должна дать обновленная Концепция правовой политики, над которой уже работают в недрах Министерства юстиции. О том, почему стране необходим не просто пересмотр законов, а глубокое переосмысление всей правовой политики, – в интервью с заслуженным деятелем, доктором юридических наук, профессором Игорем Роговым.