По словам специалистов, детеныш, вероятно, отстал от матери в поисках пищи. Инспекторы оперативно отловили зверька и, не дождавшись прибытия природоохранных служб, дос­тавили его в Биологический центр Семея.

– Малыш чувствует себя хорошо, за ним ухаживают ветеринары, – сообщили в центре. – Он постепенно привыкает к новым условиям содержания.

В РГУ «ГЛПР «Семей орманы» напоминают, что при обнаружении диких животных вблизи населенных пунктов не следует пытаться поймать их самостоятельно. Благодаря слаженным действиям местных жителей и сотрудников резервата рысенок получил шанс вернуться в дикую природу.