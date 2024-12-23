Шестеро детей пострадали во время катаний на ледяной горке в Костанае

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Медицинская помощь понадобилась шести несовершеннолетним на горке в центре Костаная, сообщает Kazpravda.kz

Пятеро из них госпитализированы. Один ребенок доставлен домой. Дети получили травмы различной степени тяжести. Две девочки с разницей в несколько часов на момент прибытия бригад находились без сознания.