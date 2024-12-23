Шестеро детей пострадали во время катаний на ледяной горке в Костанае

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Две девочки на момент прибытия бригад находились без сознания
Медицинская помощь понадобилась шести несовершеннолетним на горке в центре Костаная, сообщает Kazpravda.kz
Пятеро из них госпитализированы. Один ребенок доставлен домой. Дети получили травмы различной степени тяжести. Две девочки с разницей в несколько часов на момент прибытия бригад находились без сознания.
«Уважаемые родители, помните, что ледяные горки - не только забава и радость, но и объект повышенной опасности, в случае несоблюдения правил безопасности. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра во время катаний. Вы – родители, в первую очередь, несёте ответственность за жизнь и здоровье вашего ребёнка», – обратились к гражданам в экстренных службах.