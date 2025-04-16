Новое учебное заведение с обучением на государственном языке стало частью масштабной программы развития Новой Бухтармы как центра курортной зоны. В первый класс в следующем учебном году пойдут 33 ребенка. Новое здание площадью почти 11 тыс. кв. м имеет спортивный зал, мастерские для уроков технологии, оборудованные швейными машинками, станками для деревообработки и по металлу, библиотеку, лингафонный кабинет, классы, оснащенные интер­активными досками, ноутбуками и проекторами. После церемонии открытия учителя, дети и родители посадили на пришкольной территории деревья.

В целом для улучшения условий обучения и сокращения дефицита ученических мест в регионе в 2024 году начали строи­тельство 10 школ. Семь учебных заведений на сегодня введены в эксплуатацию, два построены по офтейк-контрактам в Тарбагатайском районе. В текущем году планируется строительство еще 13 школ.