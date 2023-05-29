Школа закалки

На площади «Отан қорғау­шылар» состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге молодого пополнения воинской части 68665 Акмолинского регионального гарнизона.

Мероприятие началось с возложения цветов к монументу «Отан Ана». В нем приняли участие ветераны вооруженных сил, военнослужащие гарнизона, воспитанники военно-патрио­тического движения «Жас сарбаз», родные и близкие новобранцев.

Все ребята уверенно прошли курс молодого бойца. В течение месяца они изучали общевоинские уставы, занимались строе­вой, огневой и физической подготовкой.

Со знаменательным событием молодое пополнение поздравил командир воинской части подполковник Абай Алибеков. Офицер пожелал ребятам оставаться верными военной присяге и с ответственностью относиться к обязанностям воин­ской службы.

– Сегодня вы вступаете в новый этап жизни, – обратилась к солдатам мама рядового Даниила Павлова Ольга Александровна из Алматы. – Армия – это рубеж, который должен преодолеть каждый мужчина. Пусть служба станет для вас жизненной школой, где вы закалите характер и обретете уверенность в силах.

Заместитель командира столичной бригады по воспитательной и идеологической работе подполковник Талгат Кулманов отметил, что год службы для ребят пройдет с большой пользой. Они окрепнут физически, станут настоя­щими солдатами. К тому же у них появится возможность поступления в вузы на льготных условиях.

Общий настрой молодых вои­нов выразил рядовой Динмухамед Нурболат, призванный из Алматинской области. Он отметил, что служба для него – возможность проверить свои силы, получить армейскую закалку и приобрести боевых товарищей.

Родителей молодых воинов ознакомили с условиями службы и быта, показали казармы, столовую, учебные классы, проинформировала пресс-служба Министерства обороны РК.