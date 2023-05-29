Школа закалки Свежий выпуск 29 мая 2023 г. 4:00 1 Милана Айдаралиева, Астана В воинских частях сухопутных войск приведены к военной присяге свыше трех тысяч новобранцев. фото Министерства обороны РК На площади «Отан қорғаушылар» состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге молодого пополнения воинской части 68665 Акмолинского регионального гарнизона. Мероприятие началось с возложения цветов к монументу «Отан Ана». В нем приняли участие ветераны вооруженных сил, военнослужащие гарнизона, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», родные и близкие новобранцев. Все ребята уверенно прошли курс молодого бойца. В течение месяца они изучали общевоинские уставы, занимались строевой, огневой и физической подготовкой. Со знаменательным событием молодое пополнение поздравил командир воинской части подполковник Абай Алибеков. Офицер пожелал ребятам оставаться верными военной присяге и с ответственностью относиться к обязанностям воинской службы. – Сегодня вы вступаете в новый этап жизни, – обратилась к солдатам мама рядового Даниила Павлова Ольга Александровна из Алматы. – Армия – это рубеж, который должен преодолеть каждый мужчина. Пусть служба станет для вас жизненной школой, где вы закалите характер и обретете уверенность в силах. Заместитель командира столичной бригады по воспитательной и идеологической работе подполковник Талгат Кулманов отметил, что год службы для ребят пройдет с большой пользой. Они окрепнут физически, станут настоящими солдатами. К тому же у них появится возможность поступления в вузы на льготных условиях. Общий настрой молодых воинов выразил рядовой Динмухамед Нурболат, призванный из Алматинской области. Он отметил, что служба для него – возможность проверить свои силы, получить армейскую закалку и приобрести боевых товарищей. Родителей молодых воинов ознакомили с условиями службы и быта, показали казармы, столовую, учебные классы, проинформировала пресс-служба Министерства обороны РК. #Астана #армия #солдаты #присяга #призыв #вч 68665 #МО РК