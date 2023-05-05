Школа жизни

Пройдя на территорию Пятой механизированной бригады им. Б. Момышулы, сразу отметили: вокруг идеальная чистота и порядок, нет ни соринки ни на плацу, ни на спортивной площадке.

Надо сказать, привычку быть аккуратным, выбритым и опрятным, контролировать свои действия и заботиться о месте проживания у солдат вырабатывают с первого дня их прибытия. В воинской части убеждены, что все эти качества пригодятся в дальнейшей жизни, ведь в будущем солдат станет главой семейства, будет воспитывать детей и собственным примером показывать, как нужно вести себя дома и в обществе.

С утра здесь шли занятия по строевой и огневой подготовкам. Военнослужащие отрабатывали приемы владения личным стрелковым оружием, учились быстро разбирать и собирать его. Это умение обязательно для каждого солдата, как и общая физическая подготовка.

– Нас учат не только ходить строем, но и метко стрелять, заботиться о своем оружии, правильно обращаться с боевой техникой. Кроме того, каждый солдат учится находить общий язык как со сверстниками, так и со старшими по возрасту, адаптироваться в коллективе, ухаживать за собой и следить за порядком, – рассказывает рядовой Тарас Шатько, призванный весной прошлого года из Караганды.

По его словам, армия научила самодисциплине и организованности, умению быстро приспосаб­ливаться, больше ценить семью. Во время службы Тарас приобрел и немало друзей, причем из разных регионов страны. А самым сложным для карагандинца оказалось просыпаться рано утром, но к этому, как оказалось, легко привыкаешь.

– Служить Родине – долг каждого гражданина, – рассуждает Тарас Шатько. – Когда я получил повестку, ни на минуту не сомневался в дальнейших действиях. У меня есть хороший пример – моя прабабушка была участницей Великой Отечественной войны, и подводить ее было никак нельзя. Понимал, конечно, что впереди нелегкий путь, переживал где и как будет проходить служба, какие попадутся сослуживцы, какие отношения сложатся с офицерами… Но, преодолев все страхи и испытания, как и каждый из нас, сегодня могу сказать, что ни о чем не жалею. На самом деле армия учит многому. К тому же я стал физически крепче и сильнее духом. Теперь возвращаться домой буду, как говорится, с гордо поднятой головой.

Солидарен с ним и рядовой Аян Идрисов, которого сослуживцы зовут Левитаном, потому что у него низкий глубокий голос – действительно, как у советского диктора, получившего широкую известность в годы Великой Отечественной войны.

– Мне кажется, каждый молодой человек однажды задумывается о своем долге перед Родиной. Когда этот вопрос встал передо мной, я решительно ответил, что готов служить, – вспоминает Аян. – Два дня вместе с другими ребятами пробыл в местном оборонном ведомстве, за это время у меня проверили все необходимые документы, прошел полный медосмотр, получил военную форму и инструктаж. Затем нас отправили на поезде на место прохождения службы. В часть прибыли ночью, немного растерялись: не знали, куда идти, где располагаться, к кому обратиться… Но нас встретил командир Пятой механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы подполковник Жанибек Куранбеков, объяснил что делать – и все встало на свои места.

День в части начинается в 6.30. Подъем, умывание, общая физическая разминка – первое, что ждет молодых бойцов. Подготовка к зав­траку, небольшая уборка территории, в 8.20 – построение на плацу, где производятся перекличка и утренний осмотр личного состава, объявляется дополнительная информация, перед командирами ставятся задачи на день. Большую часть времени (до шести часов в сутки) занимают занятия, которые разделены на две части: одна – утром, вторая – после дневного построения.

В свободное время (а оно, конечно, тоже есть) солдаты отдыхают, читают книги, принимают душ, готовят форму и обувь к завтрашнему дню, а еще занимаются хобби. Надо сказать, что армия дает возможность проявить себя и в этом. На культурных мероприятиях, которые проходят в преддверии всех государственных праздников и знаменательных дат, ребята могут блеснуть своими талантами.

Но на протяжении первого месяца прибывшие обязательно проходят курс молодого бойца. Так они приучаются к совсем иному образу жизни, где во главе угла стоит строгая дисциплина, где важны физическая подготовка и правильный психологический настрой, взаимовыручка и вынос­ливость, умение быстро приспосабливаться к абсолютно новым условиям.

– Нас поделили на три роты, в каждой было свое распределение по специализации, – продолжает рассказ о службе Аян Идрисов. – К примеру, машинисты, рабочие, водители, механики, слесари… В первую очередь имели значение навыки и образование. Это делается для того, чтобы солдат мог работать с тем, что ему уже знакомо, и совершенствовать свои умения.

Большую роль играет и физическая подготовка. Наиболее крепких ребят направляют в соответствующий отдел. Они в дальнейшем участвуют в различных армейских состязаниях. К примеру, недавно прошли соревнования по дзюдо и рукопашному бою.

Аяна Идрисова направили в артиллерийский дивизион на должность номера расчета. Но попал сюда он не сразу. Сначала все военнослужащие отрабатывали действия с личным стрелковым оружием – автоматом Калашникова АК-74.

– Когда мы только прибыли, оружие, словно магнит, тянуло к себе каждого, все хотели пострелять из автомата. Наверное, это в крови у мужчин, – улыбается солдат. – После первых стрельб было непередаваемое ощущение. Когда держишь в руках оружие, трудно сказать, что чувствуешь. Даже если не попадаешь в цель, удовольствие доставляют сам процесс и запах пороха. Не спорю, кто-то боится, но здесь нет ничего страшного. Нужно просто внимательно слушать инструкторов, соблюдать установленные правила безопасности – и все будет в порядке. В армии всему научат, причем объясняют доступно, на наглядных примерах.

Большое внимание командование части уделяет тактической подготовке военнослужащих, которая проходит на открытой местности в парке боевых машин. В ходе практических занятий отрабатываются действия формирований в различных ситуациях для выполнения поставленных боевых задач.

– Во время этих занятий мы, как правило, работаем со своими орудиями – 122-миллиметровыми гаубицами. Каждый военнослужащий учится выполнять свои обязанности. При развертывании пушки номера расчета проводят полную подготовку орудия к стрельбе. К примеру, устанавливают на расстоянии 7–8 метров орудийный коллиматор, который просто незаменим в случаях, когда нет естественных точек наводки, поднимают домкрат и колеса, раздвигают станины, устанавливают сошники. При свертывании производятся обратные действия. Эти солдаты действуют в тесной связке с наводчиком, для которого важно научиться правильно устанавливать прицел, – объяснил Аян.– Армия – это верный шаг к взрослой жизни, большая школа, которая за короткий период учит многому и превращает вчерашних школьников в настоящих защитников Отечества.

В чем секрет бауыржановцев?

Поговорить с командованием части и увидеть весь личный состав не удалось, поскольку в этот момент они находились на полигоне, где проходили очередные учения. Но зато нас встретил заместитель командующего Регионального командования «Юг» по воспитательной и идеологической работе полковник Ораз Кучуков, который рассказал об изменениях в срочной воинской службе и о том, на что сегодня делается акцент в подготовке военнослужащих.

– Одним из серьезных новшеств, которые касаются солдат срочной службы, являются льготы при поступлении в вузы, в том числе в военные, которые введены по инициативе министра обороны, поддержанной Верховным главнокомандующим, – напомнил полковник.– Разработана целая система, благодаря которой военнослужащие, изъявившие желание получить высшее образование, проходят целенаправленную подготовку в войсках. Солдаты изучают тактику, государственно-правовую дисциплину, проходят огневую, физическую подготовку. По окончании службы им будут выдаваться сертификаты и рекомендации для поступления в любой из более сорока отечественных вузов, с которыми заключены меморандумы. Солдаты, имеющие наилучшие результаты, могут в будущем учиться бесплатно, к тому же поступить без конкурса и сдачи ЕНТ. Набравшие меньшее количество баллов смогут поступить на платной основе.

По словам Ораза Кучукова, для солдат срочной службы также рассмотрено увеличение продовольственного пайка, проводится работа по повышению качества обеспечения питанием. Налажено тесное взаимодействие с комитетом солдатских матерей. Совместно с ним организовываются встречи с личным составом прямо в воинских частях, чтобы родители могли убедиться, что для военнослужащих созданы нормальные условия. Нередко совершаются внезапные визиты, чтобы увидеть реальную обстановку, так что речи о показательных встречах и быть не может.

– Есть изменения и в форме одеж­ды, – продолжил офицер. – Теперь солдатам срочной службы на год выдают не два, а три комп­лекта. Дополнительный экземп­ляр – парадно-выходной. В этой форме военнослужащий может ходить на экскурсии, в кинотеатр, в увольнение, и в ней же он сможет вернуться домой.

А еще с недавних пор военнослужащим предоставляются кредитные каникулы. Разработана специальная программа, позволяющая солдатам отсрочить выплату по банковским займам. Заключены соглашения Минобороны с финансовыми организациями.

– Прежде не раз бывало, когда военнослужащие срочной службы, взявшие кредиты, оказывались в тупиковой ситуации, – отметил Ораз Кучуков. – На сегодняшний день этот вопрос решен. Радует, что банки второго уровня пошли на уступки. С их стороны есть четкое понимание проблемы.

Ораз Кучуков также акцентировал внимание на принятых мерах по искоренению в армейских рядах «дедовщины» и неуставных взаимоотношений между военнослужащими:

– Чтобы избежать возникновения конфликтных ситуаций, в настоящее время комплектование подразделений производится по призывам. В нашем командовании формирований смешанного типа, включающих солдат разных призывов, нет. Они находятся отдельно друг от друга, к примеру, поротно.

Свою действенность показал такой инструмент, как «Жауынгерлік дос», внедренный в Вооруженных силах с целью оказания взаимопомощи и контроля. По прибытии в воинскую часть все военнослужащие проходят психологическое тестирование, позволяющее определить типы характеров и их совместимость. По его итогам весь личный состав делится на двойки, внутри которых военнослужащие помогают друг другу, поддерживают и выявляют проблемные моменты.

Кстати, есть успешные примеры. Помнится, один из напарников сказал командиру, что его товарищ замкнулся в себе. Мы сразу отреа­гировали на тревожный сигнал. Дело в том, что командир не всегда может заметить все проблемы в подразделении, ведь они бывают довольно многочисленными. Такая система очень нужна, и порой она выручает, – считает Ораз Кучуков.

Кроме того, сегодня в армии стараются формировать подразделения однородными и по месту призыва, чтобы избежать разногласий из-за принадлежности к тому или другому региону. Плюс ко всему на территории части для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения.

Благодаря слаженному коллективу, высоким показателям учебно-боевой подготовки и повседневной деятельности в прошлом году бригаде было присвоено почетное имя легендарного полководца Бауыржана Момышулы, и этим гордится каждый ее солдат, сержант и офицер.