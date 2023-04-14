Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области

Ее труп был обнаружен 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе.

Фото пресс-службы ДП Туркестанской области

Подозреваемого в убийстве девушки, труп которой обнаружен 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе, установили полицейские Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

«Подозреваемый – учащийся 11 класса. Он задержани и взят под стражу.

По данному факту проводится досудебное расследовании по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза», – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.

Расследование находится на личном контроле руководства Департамента полиции.