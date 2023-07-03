Школьников подозревают в изнасиловании девочки в Уральске

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По информации пресс-службы Департамента полиции Западно-Казахстанской области, четверо несовершеннолетних 16 и 15 лет на съемной квартире в Уральске изнасиловали 13-летнюю девочку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Отмечается, что несовершеннолетние ранее состояли на учете за совершение преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 120 УК РК "Изнасилование".

Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.