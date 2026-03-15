Штаб независимых наблюдателей отметил высокую активность на референдуме

Референдум
152

В Центре общественных коммуникаций Алматы состоялся брифинг информационного штаба и коалиции независимых наблюдателей, объединившей шесть неправительственных организаций

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На нем была представлена информация о ходе республиканского референдума, работе зарубежных и казахстанских наблюдателей в регионах страны, сообщает Kazpravda.kz

По словам спикеров, в 7 часов утра начался прямой эфир с участием членов Штаба независимых наблюдателей. Трансляция будет продолжаться в течение всего дня — до завершения голосования и подведения предварительных итогов референдума.

Трансляция ведется на YouTube-канале информационного агентства Independ.kz, а также на официальных страницах Центра общественных коммуникаций. Информация от наблюдателей поступает через региональных координаторов и проходит мониторинг на основе данных из официальных источников.

Представители ОО «Координационный совет ветеранов в Афганистане» Максат Мамадияров и ОФ «Центр Social project management» Ержан Танырбергенов сообщили о ситуации по голосованию на референдуме по состоянию на 12.00.

Как отметил Ержан Танырбергенов, активность граждан, принимающих участие в голосовании, весьма высока, нарушений законодательства в ходе референдума не зафиксировано.

Наблюдатели рассказали, что на одном из участков Алматы в голосовании принял участие 101-летний ветеран. Он пожелал сам прийти на участок и выполнить гражданский долг.

Отмечена также активность среди тех, кто впервые принимает участие в голосовании.

- Особое внимание со стороны Штаба независимых наблюдателей уделяется мониторингу информационного поля. Каких-либо информационных вбросов или фактов распространения фейковой информации на данное время не зафиксировано, - подчеркнул Ержан Танырбергенов.

#наблюдатели #голосование #референдум

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]