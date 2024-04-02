Паводки в Казахстане: Более 30 тысяч голов скота перемещено в безопасные места

В правительстве сообщили, какая работа проводится Минсельхозом в рамках республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях предотвращения падежа скота организована работа по перемещению скота в безопасные места выпаса. Так, по оперативным данным, отогнано порядка 30 тысяч голов скота.

«В то же время, в связи с сохраняющейся опасностью и ожидаемой второй волной паводков, местные исполнительные органы ведут работу по информированию населения и принятию мер по заблаговременному отгону скота из мест высокого риска. К сожалению, падежа скота в связи с паводками избежать не удалось. Поэтому на данный момент проходит подсчет количества павших животных и уточняются данные», - говорится в сообщении.

Для минимизации эпидемиологических рисков в регионах работают специалисты РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд». На балансе подведомственной организации Министерства сельского хозяйства имеется техника, средства дезинфекции, запас топлива, а также инсинераторы для утилизации трупов павших животных. После схода воды противоэпизоотический отряд министерства совместно с акиматами областей проведут сбор и ликвидацию павших животных.

Кроме исполнения своих непосредственных задач, сотрудники МСХ РК задействованы в работах по борьбе с паводками и ликвидацией их последствий.

В случае гибели скота при режиме ЧС в результате паводков, возмещение будет предусмотрено за счет средств местных бюджетов, а также иных источников.

В случае нехватки кормов для отогнанного с мест подтопления поголовья, АО «НК «Продкорпорация» имеет возможность организовать по заявкам фермеров поставку кормов на условиях отсрочки платежей. Для этого необходимо обратиться в областной штаб по номерам, указанным ниже: