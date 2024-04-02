Паводки в Казахстане: Более 30 тысяч голов скота перемещено в безопасные места

Сельское хозяйство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В правительстве сообщили, какая работа проводится Минсельхозом в рамках республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях предотвращения падежа скота организована работа по перемещению скота в безопасные места выпаса. Так, по оперативным данным, отогнано порядка 30 тысяч голов скота.

«В то же время, в связи с сохраняющейся опасностью и ожидаемой второй волной паводков, местные исполнительные органы ведут работу по информированию населения и принятию мер по заблаговременному отгону скота из мест высокого риска.

К сожалению, падежа скота в связи с паводками избежать не удалось. Поэтому на данный момент проходит подсчет количества павших животных и уточняются данные», - говорится в сообщении.

Для минимизации эпидемиологических рисков в регионах работают специалисты РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд». На балансе подведомственной организации Министерства сельского хозяйства имеется техника, средства дезинфекции, запас топлива, а также инсинераторы для утилизации трупов павших животных. После схода воды противоэпизоотический отряд министерства совместно с акиматами областей проведут сбор и ликвидацию павших животных.

Кроме исполнения своих непосредственных задач, сотрудники МСХ РК задействованы в работах по борьбе с паводками и ликвидацией их последствий. 

В случае гибели скота при режиме ЧС в результате паводков, возмещение будет предусмотрено за счет средств местных бюджетов, а также иных источников.

В случае нехватки кормов для отогнанного с мест подтопления поголовья, АО «НК «Продкорпорация» имеет возможность организовать по заявкам фермеров поставку кормов на условиях отсрочки платежей. Для этого необходимо обратиться в областной штаб по номерам, указанным ниже:

  • Астана – 8 7172 24-51-47, 74-22-79;
  • Алматы - 8-707-112-64-41;
  • Шымкент – 8 7252 33-74-78;
  • Область Абай - 8 7222 56-15-15, 56-37-59;
  • Алматинская область – 8 7277 22-61-02, 2-61-51;
  • Акмолинская область -         8 7162 52-55-18;
  • Актюбинская область – 8 7132 97-24-67;
  • Атырауская область – 8 7122 45-00-00;
  • Восточно-Казахстанская область        - 8 7232 57-00-29, 57-00-35;
  • Область Жетысу – 8 7282 22-15-91, 22-38-52;
  • Жамбылская область – 8 7262 45-68-29, 45-17-43;
  • Западно-Казахстанская область – 8 7112 51-42-22;
  • Карагандинская область – 8 7212 43-36-36, 43-37-37;
  • Кызылординская область – 8 7242:24-41-61, 24-58-30;
  • Костанайская область – 8 7142 50-07-44, 50-04-55;
  • Мангистауская область - 8 7292-70-17-07;
  • Павлодарская область - 8 7182 32-36-92, 53-57-49;
  • Северо-Казахстанская область - 8 7152 52-24-54, 52-21-72;
  • Туркестанская область – 8 7253 35-99-96;
  • Область Улытау – 8 7102 72-11-65.
#паводки #сельское хозяйство #МСХ #скот #штаб

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