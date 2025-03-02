Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны

Фото: МЧС РК

По данным «Казгидромета», в большинстве регионов страны ожидается ухудшение погодных условий: метель, осадки, туман и гололед.

При ухудшении погодных условий, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности: следить за штормовыми предупреждениями; учитывать сообщения о закрытии дорог; воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния.