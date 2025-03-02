Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны
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Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности, передает Kazpravda.kz
По данным «Казгидромета», в большинстве регионов страны ожидается ухудшение погодных условий: метель, осадки, туман и гололед.
При ухудшении погодных условий, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности: следить за штормовыми предупреждениями; учитывать сообщения о закрытии дорог; воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния.