Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

По данным Казгидромета, в большинстве регионов страны ожидается ухудшение погодных условий: туман, усиление ветра, метель, гололед, передает Kazpravda.kz

Фото: Pixabay.com

Штормовые предупреждения по РК на 18-19 января 2025 года об ожидающихся опасных метеорологических явлениях погоды по данным РГП «Казгидромет»:

18 января на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

г. Усть-Каменогорск: 18 января ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-18 м/с.

18 января ночью в области Абай ожидается метель. Днем на востоке, юге, в центре области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

г. Семей: 18 января ночью ожидается метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-18 м/с.

18 января ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с.

г. Шымкент: 18 января временами ожидается туман.

г. Туркестан: 18 января ночью ожидается туман.

18-19 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. 18-19 января ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

г. Тараз: 18-19 января временами ожидается туман. 18 января сутки, 19 января ночью и утром гололед.

18 января на северо-западе Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

18 января днем на севере области Жетісу ожидается гололед.

18 января ночью на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, днем на западе, севере, востоке области гололед. На востоке, юге области временами туман.

г. Караганда: 18 января ночью ожидается низовая метель.

18 января днем на севере, востоке, юге области Ұлытау ожидается гололед.

18 января на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

г. Кызылорда: 18 января временами ожидаются туман, гололед.

18 января на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20 м/с.

г. Актау: 18 января ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-18 м/с.

18 января на севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.

г. Атырау: 18 января ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром туман.

18 января ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Днем на юге, востоке, в центре области гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман.

г. Уральск.: 18 января ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

18 января днем на западе, юге Актюбинской области ожидается гололед.

18 января на юге, юго-востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, севере, востоке области туман.

г. Костанай: 18 января ночью и утром ожидается туман.

18 января ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман.

18 января на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель.

18 января на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель.

г. Павлодар: 18 января ночью и утром ожидается низовая метель.