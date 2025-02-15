Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

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Штормовые предупреждения по РК на 15-17 февраля 2025 года об ожидающихся опасных метеорологических явлениях погоды объявил Казгидромет, передает Kazpravda.kz

Фото: Pixabay.com

15 февраля на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, севере, юге области ожидается туман. 16 февраля ожидается низовая метель, днем гололед.  17 февраля на западе, севере области ожидается низовая метель, гололед. 16-17 февраля на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо- 6 февраля на западе, севере области 15-20 м/с, 17 февраля на западе, севере, востоке области  15-20 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с.

15 февраля на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. 16 февраля на западе, севере, востоке области ожидаются снег, метель, днем гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с. 17 февраля ожидаются ночью снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с.

г. Петропавловск: 16 февраля ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.  17 февраля ожидаются ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

16 февраля ночью на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются снег, метель, днем  на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. 17 февраля осадки (дождь, снег), метель, гололед. 15-17 февраля на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем 16, сутки   17 февраля временами порывы 23-28 м/с.

г. Костанай: 15 февраля ожидается туман.

15-17 февраля на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

г. Алматы: 15-17 февраля ночью и утром временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

г. Конаев: 15-17 февраля ночью и утром временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

16 февраля днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. 15 февраля ночью и утром на востоке, юге, 16 февраля на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный 16 февраля на западе, севере, востоке области  15-20 м/с, днем на севере области временами порывы 23 м/с.

г. Актобе: 16 февраля днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

15 февраля ночью на севере, в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер восточный днем в районе Алакольских озер 15-20, порывы 25 м/с.

15 февраля ночью на севере, западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, в горных районах сильный снег, днем на юге области осадки (дождь, снег), в горных районах области снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер  юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

г. Тараз: 15 февраля временами ожидается туман.                                                                                       

15 февраля ночью в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На западе, юге, в горных и предгорных районах области осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный, западный в горных районах области 15-20 м/с.

г. Шымкент: 15 февраля временами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман.

г. Туркестан: 15 февраля ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман.

15 февраля ночью и утром на востоке, в центре Кызылординской области ожидается гололед. На севере, в центре области туман.

г. Кызылорда: 15 февраля ночью ожидаются гололед, туман.

15 февраля днем на западе, юге Карагандинской области ожидается снег, на востоке области небольшой снег, низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, севере, востоке области временами ожидается туман.

г. Караганда: 15 февраля ожидается днем на дорогах гололедица.

15 февраля на юге области Ұлытау ожидается снег, на востоке области небольшой снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

г. Жезказган: 15 февраля ожидается днем на дорогах гололедица.

15 февраля ночью на севере области Абай ожидается низовая метель. На севере, востоке, в центре области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный в Жарминском районе 15-20 м/с.

15 февраля ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере, востоке, юге области ожидается туман.

15 февраля днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

г. Уральск.: 15 февраля ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы   15-20 м/с.

15 февраля на западе, юге Атырауской области ожидается туман. Днем на западе, юге области гололед.

г. Атырау: 15 февраля ночью и утром ожидается туман.                                             

15 февраля на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед.

На северо-востоке, в центре области ожидается туман.

г. Актау: 15 февраля днем ожидается гололед.

#Казгидромет #прогноз погоды #штормовое предупреждение

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