В республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

На юге страны, по прогнозам синоптиков, температура воздуха повысится до 43 градусов.

В западных регионах обещают жару: в Атырауской области +35+39°C, в Мангистау +38+40 °C, в ЗКО +35+37 °C.

На севере, востоке и в центральной части страны пройдут сильные дожди, возможны град, шквальный ветер и туман.

При этом во всех регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.