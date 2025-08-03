Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
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В республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
На юге страны, по прогнозам синоптиков, температура воздуха повысится до 43 градусов.
В западных регионах обещают жару: в Атырауской области +35+39°C, в Мангистау +38+40 °C, в ЗКО +35+37 °C.
На севере, востоке и в центральной части страны пройдут сильные дожди, возможны град, шквальный ветер и туман.
При этом во всех регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.