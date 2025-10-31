Вместо эвтаназии – стерилизация, вакцинация и возвращение в привычную среду. Шымкент делает ставку на гуманное решение проблемы бродячих животных и внедряет международную практику ОСВВ – отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск.

Это означает, что на улицах мегаполиса больше не будут усып­лять бездомных кошек и собак. Шымкент стал одним из первых крупных городов Казахстана, который пошел по пути гуманного обращения с бездомными животными, поддержав Закон «Об ответственном обращении с животными», вступивший в силу в 2022 году.

Международная модель ОСВВ предполагает, что бездомные животные отлавливаются по обращениям жителей, доставляются в Центр временного содержания, где проходят полное обследование, вакцинацию от бешенства и стерилизацию. После восстановления их возвращают туда, откуда привезли, – в привычную городскую среду. На ушах животных остаются бирки или отметки – это знак того, что перед вами не опасный, а обработанный и привитый пес или кот.

До недавнего времени муниципальная служба отлова в Шымкенте занималась эвтаназией. Такой подход годами вызывал массу конф­ликтов и общественное негодование. Зоозащитники, волонтеры и просто неравнодушные жители города выступали с жесткой критикой методов отлова, считая их жестокими и неэффективными в долгосрочной перспективе.

Было немало случаев, когда в социальных сетях появлялись видеозаписи с жалобами на жес­токое обращение с животными, на отсутствие ветеринарной помощи, а также на случаи, когда питомцев путали с бездомными и забирали из дворов или даже у подъездов. Волонтеры массово писали обращения в акимат, собирали подписи, выходили на митинги и пикеты.

– Мы не раз пытались добиться диалога с властями, – рассказывает зоозащитница Эмилия Ускенова. – Нам долгое время отвечали, что «иначе никак», что «это безопасность горожан». Но ведь безопасность – это не синоним жестокости.

Отсутствие контроля, системной стерилизации и учета животных приводило к замкнутому кругу: усыпляли одних, а на их место приходили новые. Число бродячих животных не снижалось, а только росло. Более того, такой подход лишь усиливал недоверие к службам отлова и создавал напряженность в обществе.

Введение программы ОСВВ стало не просто изменением методики работы, это настоящий прорыв в отношении к бездомным животным. Впервые на официальном уровне признано, что жизнь животного имеет ценность, и проб­лему можно решать гуманно.

По словам заместителя директора ГКП «Ветеринарная служба» Нурбека Ботабаева, отныне подход кардинально изменился: животное осматривается ветеринаром. Если оно больное – помещается в карантин, лечится и только после выздоровления вакцинируется и стерилизуется.

На реализацию программы акимат Шымкента выделил поч­ти 50 млн тенге. Эти средства пошли на закуп оборудования, медикамен­тов и оплату труда ветеринарных хирургов. Для проведения операций были привлечены три внештатных зоохирурга. Одна из них – Мария Лебедева, ветврач и зооволонтер из Кентау. Сегодня она ежедневно оперирует до 40 животных:

– Для меня это не просто работа – я пришла сюда как человек, которому не безразлично, что происходит с животными, – делится Мария Лебедева. – Мы делаем все, чтобы операции проходили безопасно, в стерильных условиях и без боли для животных. Каждый из них находится под наблюдением. Нам предос­тавили качественные препараты, современное оборудование и все необходимые материалы. Сейчас отлов работает совсем иначе, и это заметно.

Изменилось и отношение руководства службы отлова к зоозащит­никам и волонтерам. Если еще недавно общение с общественниками вызывало напряжение, а доступ к животным был ограничен под разными предлогами, то сегодня сотрудники Центра временного содержания, наоборот, открыты к диалогу. Волонтеров и неравнодушных горожан пускают на территорию учреждения, дают возможность увидеть, в каких условиях содержатся животные, как проходят лечение и реабилитация.

Теперь, чтобы попасть в приют, не нужно проходить через бюрократические барьеры – двери официально открыты для всех желающих в будние дни. Это важный шаг навстречу прозрачности и общественному контролю.

Тем не менее определенные ограничения все еще сохраняются: съемка внутри здания возможна только по предварительному согласованию из-за наличия медикамен­тов строгого учета. Несмотря на это, по словам активистов, уже сам факт того, что диалог начался, а работа отлова стала более открытой, можно считать значительным сдвигом. Программа ОСВВ стала тем самым мостом, который начал объединять усилия чиновников, специалистов и зоозащитного сообщества.

Зоозащитники шли к внедрению гуманной программы не один год – это была долгая и непростая борьба. Инициативные группы и отдельные активисты поднимали этот вопрос на общественных слушаниях, направляли обращения в акимат, собирали подписи, делали открытые заяв­ления в СМИ. Однако долгое время их усилия натыкались на равнодушие, а порой и на прямое сопротивление. Программа ОСВВ оставалась лишь в планах и разговорах.

– Менялись акимы, приходили и уходили новые руководители отлова, многие обещали перемены, говорили правильные слова, но за ними не следовало никаких действий, – вспоминает Эмилия Ускенова. – Бывали моменты, когда опускались руки, но мы не сдавались. Мы верили, что добиться гуманного обращения с животными возможно, и продолжали бороться.

По ее словам, единственный путь к решению проблемы бездомных животных – это комп­лексный, системный подход, где гуманность сочетается с научно обоснованными методами.

– Международный опыт показывает: правильно реализованная программа ОСВВ действительно работает – количество уличных животных может сократиться до 80%, – подчеркивает зооволонтер. – Главное – не останавливаться на полпути и продолжать взаимодействие всех сторон: государства, специалистов, волонтеров и общества в целом. Я уверена, что и в Шымкенте мы сможем прийти к устойчивому результату. Эта программа – не просто про собак и кошек. Это про наше отношение к жизни, к ответственности, к человечности.

Первыми прооперированными стали 116 собак, которым весной помогли специалисты фонда Брижит Бардо.

Ветеринары отмечают, что стерилизованные собаки не сбиваются в стаи, не размножаются, не проявляют агрессии. Их задача теперь – жить среди людей безо­пасно, а наша – научиться их не бояться и не прогонять.

Активисты подчеркивают: люди должны понимать, что стерилизованные и вакцинированные животные – это не угроза, а часть решения. Культурный сдвиг начинается с простого жеста – не ударить, а покормить и по возможности предоставить кров.

– Бездомные животные появляются не сами по себе – их делают такими люди, – говорит ветврач Мария Лебедева. – Мы должны научиться жить рядом с ними с уважением и ответственностью.

По словам представителей ветеринарной службы, до конца года планируется отловить и обработать не менее 40 тыс. бездомных животных. При этом усыпление сохранено только как исключительная мера – для случаев, когда животное агрессивное или безнадежно больное.