Уна и Муфаса берут след

Статьи,Братья меньшие
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Главное оружие служебных собак – это нюх

фото автора

Кинологическая служба региона располагает внушительным штатом из 21 четвероногого помощника. Их ежедневная деятельность связана с поисками преступников, обнаружением незаконно хранящегося оружия, сбором улик и выявлением наркотических веществ. И часто именно обостренное чутье служебных псов становится критически важным фактором в раскрытии очередного дела.

Ранее все служебные собаки были приписаны к конкретным отделам полиции и жили вмес­те со своими хозяевами. Но с 2014 года все питомцы получили возможность комфортного проживания в кинологическом цент­ре, расположенном в самом живописном месте Семея – острове Бейбітшілік.

Когда речь заходит о служебных собаках, то все сразу представляют немецкую или бельгийскую овчарку. Конечно, без них в полиции никуда, но маленький шустрый русский спаниель Уна – тоже настоящая находка для оперативников. Когда она видит перед своим вольером людей, то с явным удовольствием тянется к рукам, демонст­рируя свою расположенность к тому, чтобы ее почесали за ухом или погладили по мордочке.

Глядя на эту дружелюбную собаку, трудно поверить, что каждое утро, заступая на смену, она делает жизнь горожан более спокойной и безопасной. Уна специализируется на работе с запаховыми следами, что является ключевым методом в раскрытии преступлений на основе найденных улик. Ее уникальная специализация – одорологическая идентификация запаха. Имея возможность обнаружить преступника по едва уловимому следу, она способна поставить точку в самом сложном уголовном деле, особенно в ситуациях, когда под подозрением находятся несколько человек.

По соседству с Уной в уютных вольерах живут две немецкие овчарки – Эрик и Джон. Они выполняют служебные обязанности по розыску. Джон – самый старший в отряде четвероногих сотрудников и в скором времени уйдет на заслуженный отдых. Продолжительность службы собак – девять лет, поскольку их главные профессиональные свойства – острота обоняния, феноменальная внимательность и высокий уровень выносливости – с возрастом неизбежно ухудшаются. Но если собака сдала тесты и подтвердила свою профпригодность, то ее службу могут продлить еще на два года.

Также здесь есть собаки, специа­лизирующиеся на поиске наркотических или взрывчатых веществ. Бельгийская овчарка малинуа по кличке Тор продемонстрировала, как быстро и безошибочно может это делать. Кстати, существует мнение, будто такие собаки сами становятся зависимыми от наркотиков и именно поэтому демонстрируют повышенную чувствительность к веществам. Однако кинологи это категорически опровергают.

– Мы обучаем собак исключительно в процессе игры и ни в коем случае не используем запрещенные вещества в чистом виде, а применяем только их безопас­ные имитации. Мы тщательно пропитываем игрушку нужным запахом, затем прячем ее в различных местах: автомобиле, коробках, чемоданах и ящиках. Когда собака привыкает к этому запаху, пытаемся прятать необходимый имитатор отдельно. Пос­ле того как она самостоятельно и точно обозначает нужный ей запах, незамедлительно подкидываем ей любимую игрушку и предоставляем заслуженное поощрение, – объясняет инспектор-кинолог управления полиции города Семея старший лейтенант Таир Жумабаев, добавляя, что собаки способны различать до двух миллионов различных ароматов.

В последние годы кинологические службы стали чаще выбирать породу малинуа при комплектовании штата служебных собак. По словам кинологов, эти животные отличаются более выраженным холерическим темпераментом и выдающейся выносливостью.

– Малинуа способен провести полное обследование транспорт­ного средства без перерыва, в то время как немецкой овчарке требуются плановые передышки в работе. Бельгийская овчарка во всем мире зарекомендовала себя как порода высочайшего класса. Ее выбирают за уравновешенный характер, превосходную обучае­мость, неукротимую энергию. Она способна выполнять гораздо более широкий спектр задач по сравнению с представителями других пород, – рассказывает Таир Жумабаев.

Все собаки, предназначенные для несения служебных обязанностей, проходят интенсивный и всесторонний курс обучения в специализированном Алматинском кинологическом центре. Там их в игровой форме учат распознавать наркотические и взрывчатые вещества, а также запах человека.

Девятимесячная немецкая овчарка Муфаса специализируется на розыске людей. Запах она определяет быстро и точно. В этом я убедилась сама. Обронила перчатку в снег, а сама ушла далеко от кинологического центра. Буквально через минут десять на горизонте появились Муфаса и кинолог. Овчарка ко мне приблизилась и легла у ног. Это означает, что поиск завершен. В качестве поощрения – игрушка и похвала кинолога.

При обнаружении запрещенного вещества собаки используют два основных способа подачи сигнала – пассивный и активный. В первом случае, когда речь идет о веществе, к которому категорически запрещено прикасаться, собаки, как правило, садятся или ложатся рядом с подозрительным предметом и фокусируют на нем свое внимание. При активном поведении собака начинает демонстративно царапать то место, где был обнаружен тайник или закладка.

Служебные собаки в любое время готовы продемонстрировать свою боевую готовность и исполнительность. Тренировочные занятия проводятся без выходных, круглогодично, даже в условиях изнуряющей жары или в тридцатиградусные морозы. Кстати, зимой собачий нос «работает» лучше, чем в зной. Кинологи объясняют это тем, что в холодную погоду все запахи четче различимы.

– Служебная собака никогда не будет работать по принуждению, против своей воли. Если пытаться силой заставить ее действовать, то не будет ни должной эффективности, ни желаемого результата, – отмечает Таир Жумабаев. – Все команды произносятся на казахском и русском языках: животное понимает интонацию, а на каком языке произнесена команда, для нее неважно.

Четвероногие помощники полицейских активно принимают участие в благотворительных акциях, способствуют поддержанию общественного порядка, обеспечивают безопасность во время проведения массовых мероприятий, тем самым наглядно демонстрируя свою поистине неоценимую и многогранную роль в повседневной деятельности полиции.

#Семей #кинологи #кинологическая служба #служебные собаки

