Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева

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«Ваша победа на выборах в полной мере отражает доверие и поддержку казахстанского народа. Убежден, что под Вашим превосходным руководством Ваша страна достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства Нового Казахстана. Я придаю повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений и готов вместе с Вами в год 30-летия установления дипломатических отношений открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства», – говорится в телеграмме.