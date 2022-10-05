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Президент , Общество , Культура
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области заявил, что сила Казахстана заключена в людях, в их энергии, знаниях и патриотизме, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.  

"Сила нашей страны заключена в людях, в их энергии, знаниях и патриотизме. Именно поэтому человекоцентричность стала ключевым измерением нашей государственной политики. Мы должны уделять особое внимание интересам простого человека, формированию нового образа страны, привлекательного в глобальном масштабе", – обозначил Токаев. 

Глава государства подчеркнул, что огромный вклад в продвижение и модернизацию национальной культуры за рубежом вносят представители новой казахстанской "культурной волны" из Павлодарской области.

"Ценители классического искусства наслаждаются голосом Марии Мудряк, исполняющей арии на лучших оперных сценах Европы. Популярная музыка обладателя "Грэмми" Иманбека Зейкенова находит восторженных почитателей среди молодежи по всему миру. Будучи талантливыми представителями своего поколения, они стали успешными послами нашей культуры за рубежом", – заключил президент РК. 

 

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