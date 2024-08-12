Сильная магнитная буря началась на Земле

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Ученые зафиксировали возмущение магнитного поля Земли. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), передает Kazpravda.kz

Степень возмущенности магнитного поля Земли уже достигла уровня G3, означающего «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - «экстремально сильно», а G1 - «слабо».

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов.

Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.