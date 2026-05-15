Число жертв урагана в Индии достигло 111

Проливные дожди и ураганный ветер унесли жизни 111 человек в минувшую среду, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Как сообщает издание The Times of India, накануне непогода обрушилась на один из самых густонаселенных индийских штатов Уттар-Прадеш. Большинство жертв погибли из-за падения на них деревьев или оказались под завалами из-за обрушения стен жилых и иных помещений. Несколько человек умерли из-за ударов молний.

По данным РБК, 72 человека ранены.

Власти штата Уттар-Прадеш обязали местных чиновников посетить пострадавшие районы и оказать всю возможную помощь жертвам природного катаклизма, а также провести оценку нанесенного стихией ущерба. Кроме того, метеорологический департамент Индии распространил дополнительные предупреждения о грядущих грозах на севере южноазиатской республики.

Ранее сообщалось о 50 погибших в результате природной стихии.

Президент Казахстан выразил соболезнования в связи с гибелью людей от урагана.