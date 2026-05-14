Саудовская Аравия приняла свыше 860 тыс. паломников

В мире,Религии
220
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом сообщил министр хаджа и умры королевства Тауфик аль-Рабиа

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Более 240 000 паломников воспользовались инициативой «Дорога в Мекку», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

По словам Тауфика аль-Рабиа, более 820 000 паломников прибыли для совершения хаджа воздушным путем.

Через сухопутные границы прибыли более 35 000 паломников, а морским путем - свыше 4 000 человек.

Тауфик ар-Рабиа сообщил, что более 240 000 паломников воспользовались инициативой «Дорога в Мекку». Данный проект позволяет паломникам проходить все процедуры въезда, включая проверку виз, паспортов и медицинские требования, в аэропортах своих стран.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана с участием Казахстанской Хадж-Миссии и ответственных туроператоров обсудили вопросы организации сезона хаджа 2026 года.

А в марте прошлого года первые прямые авиарейсы в Мекку и Медину запустили из Астаны.

#Мекка #хадж #паломник #Кааба

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Новая архитектура государства
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Число жертв урагана в Индии достигло 111
Индия ввела запрет на экспорт сахара до осени этого года
Мощные ливни обрушились на Индию
Куба полностью исчерпала запасы топлива

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]