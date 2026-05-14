Саудовская Аравия приняла свыше 860 тыс. паломников

Об этом сообщил министр хаджа и умры королевства Тауфик аль-Рабиа

Более 240 000 паломников воспользовались инициативой «Дорога в Мекку», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

По словам Тауфика аль-Рабиа, более 820 000 паломников прибыли для совершения хаджа воздушным путем.

Через сухопутные границы прибыли более 35 000 паломников, а морским путем - свыше 4 000 человек.

Тауфик ар-Рабиа сообщил, что более 240 000 паломников воспользовались инициативой «Дорога в Мекку». Данный проект позволяет паломникам проходить все процедуры въезда, включая проверку виз, паспортов и медицинские требования, в аэропортах своих стран.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана с участием Казахстанской Хадж-Миссии и ответственных туроператоров обсудили вопросы организации сезона хаджа 2026 года.

А в марте прошлого года первые прямые авиарейсы в Мекку и Медину запустили из Астаны.