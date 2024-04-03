Тайвань: самое мощное землетрясение за 25 лет

В мире
112

Предупреждение о цунами в соседних странах объявили, но позже отозвали, передает Kazpravda.kz

Фото: Reuters

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,4. На острове и в соседних странах выпущено предупреждение о цунами, сообщает Русская служба ВВС.

Эпицентр, по данным Геологической службы США, находился в 18 км к югу от тайваньского города Хуалянь. По словам сейсмологов, это самое мощное землетрясение на Тайване за 25 лет.

В Японии и на Филиппинах вскоре после землетрясения было объявлено предупреждение о цунами. Японское Метеорологическое агентство позже снизило уровень предупреждения, однако все же указало, что афтершоки схожей мощности могут продолжаться еще до недели и населению следует сохранять бдительность.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами через два часа после землетрясения объявил, что угроза уже прошла.

Китайские государственные СМИ сообщили, что подземные толчки также ощущались в материковой провинции Фуцзянь на юго-востоке страны.

«Землетрясение началось близко к суше, на малой глубине. Оно ощущалось на всем Тайване и соседних островах. Оно самое сильное за 25 лет», — заявил глава Тайбэйского Центра сейсмологии У Чиэнь Фу.

Крупный тайваньский производитель полупроводников TSMC сообщил, что эвакуировал сотрудников с нескольких своих фабрик в Синьчжу и на юге острова, однако системы безопасности, по данным компании, работают нормально. TSMC производит чипы для таких компаний, как Apple и Nvidia.

В глубине острова рельеф очень гористый. Судя по кадрам в соцсетях, землетрясение вызвало там огромные оползни. Однако масштаб последствий пока не известен.

В сентябре 1999 года Тайвань перенес землетрясение магнитудой 7,6. Оно разрушило больше 5 тысяч зданий и стало причиной гибели 2400 человек.

Нынешнее землетрясение случилось в 07:58 утра по местному времени (23:58 по Гринвичу), очаг находился на глубине 15,5 км. За этим последовало как минимум девять афтершоков магнитудой от 4 и выше.

Тайваньские СМИ показывают обрушившиеся здания и эвакуацию людей из школ и жилых домов.

#землетрясение #Тайвань

Популярное

Все
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Пробуждать интерес к литературе
В Алматы завершился традиционный турнир по қазақ күресі
Здоровые люди, ненадолго потерявшие способность видеть, уйдут отсюда с новыми ощущениями
Покупаешь – требуй чек
Прививка для иллюзорной скотины
Механизмы реагирования на факты двойного гражданства ужесточаются
Уровень газификации Жамбылской области достиг 91,1%
Монополиста оштрафовали на 3 млн тенге
С начала года с фасадов зданий Астаны демонтировали тысячи рекламных билбордов и вывесок
ВИЭ могут стать основным источником генерации энергии
Побережье Капшагая прирастет зоной фитнеса
В списке «ничейных» в Костанае числятся не только земельные участки и здания, но даже действующие коммуникации
От объявления режима ЧС до возвращения домой
В населенные пункты, пострадавшие от стихии, возвращается цивилизация
Жители аула Карагай десять лет живут без спиртного
Начата оценка размера нанесенного паводком ущерба для оказания помощи пострадавшим казахстанцам
Лучшие дзюдоисты мира сразятся в Астане
Султан Бейбарыс повлиял на ход мировой истории
Высший класс показал «Жас сарбаз»
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Перепись архаров началась в Казахстане
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами
Жители села Коянды перекрыли дорогу: что происходит в Акмолинской области
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Новые технологии внедряют казахские ученые для очистки воды
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию

Читайте также

175 млн долларов залога внес Трамп по делу о мошенничестве
В Кыргызстане введут штрафы за клевету и оскорбление в СМИ
Израиль разбомбил консульство Ирана в Дамаске
Adidas запретит нанесение 44-го номера на форму сборной Гер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]