Сильные дожди и заморозки – прогноз погоды на 24-26 мая в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на 24-26 мая, сообщает Kazpravda.kz.

Атмосферные фронтальные разделы, связанные циклоном из района Екатеринбурга, обусловят неустойчивый характер погоды в большинстве областей республики: пройдут дожди с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града, а 26 мая ночью на северо-западе ожидаются сильные дожди.

В конце периода на запад страны распространяется отрог Северо-западного антициклона, ожидаются прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха.

В ночные и утренние часы 24 мая в центре, на востоке, 26 мая на западе на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.