Лишь на юге и юго-востоке республики погода будет преимущественно без осадков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Синоптики «Казгидромета» рассказали о том, какой будет погода в ближайшие выходные, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в конце июля погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, востоке, в центре РК – сильные дожди с выпадением града.

Лишь на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно без осадков погода. Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны - с пыльными бурями.

Что же касается температуры воздуха, значительных изменений не ожидается. Столбики термометров в дневное время достигнут отметки на западе, северо-западе и севере страны 18-28 градусов тепла, в центре и на востоке Казахстана 20-33 тепла, на юге и юго-востоке республики прогнозируется 27-38 тепла.