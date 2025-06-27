Сильные дожди снова ожидаются на большей части Казахстана

Погода
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Дана Аменова
корреспондент

Лишь на юге и юго-востоке республики погода будет преимущественно без осадков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Синоптики «Казгидромета» рассказали о том, какой будет погода в ближайшие выходные, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в конце июля погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, востоке, в центре РК – сильные дожди с выпадением града.

Лишь на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно без осадков погода. Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны - с пыльными бурями.

Что же касается температуры воздуха, значительных изменений не ожидается. Столбики термометров в дневное время достигнут отметки на западе, северо-западе и севере страны 18-28 градусов тепла, в центре и на востоке Казахстана 20-33 тепла, на юге и юго-востоке республики прогнозируется 27-38 тепла.

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