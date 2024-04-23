Сильные паводки продолжаются на юге Китая

Наводнение стало сильнейшим за последние 50 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

«Из-за сильных и продолжительных ливней в низовьях реки Бэйцзян (пров. Гуандун, Южный Китай) уровень воды резко повысился, что повлекло за собой сильные паводки», - говорится в сообщении.

Комитет по уменьшению потерь от стихийных бедствий провинции Гуандун задействовал режим экстренного реагирования на стихийные бедствия 4-го уровня в связи с водной стихией в городах Шаогуань и Цинъюань в той же провинции.

Ранее стало известно, что сильнейшее наводнение угрожает экономической стабильности страны, а также Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая продлил действие «оранжевого» предупреждения в связи с проливными дождями.