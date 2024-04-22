В Китае продлили действие "оранжевого" предупреждения

Фото: Синьхуа

Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая продлил действие "оранжевого" предупреждения в связи с проливными дождями, которые ожидаются в некоторых регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

По сообщению НМЦ, с 20:00 воскресенья по 20:00 понедельника сильные дожди и ливни обрушатся на некоторые районы провинций Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян, а также Гуанси-Чжуанского автономного района.

В частности, местами в провинции Гуандун пройдут проливные дожди с количеством осадков от 100 до 180 мм, сообщили в центре.

НМЦ также призвал местные органы власти и соответствующие ведомства отключить находящиеся на открытом воздухе опасные источники электропитания и приостановить работу на открытых пространствах.

Центр также порекомендовал проверить системы водоотведения в городах и на сельскохозяйственных угодьях, а также предупредил о возможных стихийных бедствиях, таких как горные потоки, оползни и сели.

Напомним, что в Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.