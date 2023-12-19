Сильные регионы – сильная страна: область Жетысу в 2023 году

Потенциал страны в ее регионах. И потому глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил всестороннее развитие регионов одним из ключевых приоритетов государственной политики. С какими результатами подошли области Казахстана к концу 2023 года, как изменилась жизнь казахстанцев в районах, городах и аулах, какие перспективы и планы на следующий год? Служба центральных коммуникаций совместно с акиматами регионов запускает проект, посвященный итогам года каждой области страны. Серию материалов открывает Жетісу, сообщает Ortcom.kz .

Фото: ortcom.kz

Как отмечается, область из вновь образованных, и потому результаты ее развития – одни из наиболее наглядно свидетельствующих о проделанной работе.

«Жер жәннаты – Жетісу»

Регион называют «жер жәннаты», что значит благодатный край. Колоритный ландшафт привлекает и поражает своей красотой. Только в этом году больше 2 млн туристов приехали убедиться в этом лично, причем порядка 1,5 млн человек побывали на побережье озера Алаколь. Высоким спросом пользуется экотуризм. Для удобства посетителей национального парка «Алтын-Эмель» инвесторами открыт визит-центр. Впервые был проведён фестиваль «Алтын-Емел – құландармекені» - «Алтын-Эмель – родина куланов», краснокнижных животных. Собралось более 300 гостей. Впервые туристам предоставили возможность увидеть тысячу куланов в естественной среде обитания. В мероприятии приняли участие представители природных заповедников и национальных парков всех регионов страны, в числе участников - и сами местные жители, которые наряду с сотрудниками нацпарка помогают сохранить уникальную флору и фауну казахстанской жемчужины.

Рост экономики, производство уникальной продукции и приход крупных инвесторов – одни из главных достижений региона

Говоря о главных экономических показателях региона, стоит напомнить, что область стала самостоятельной всего 1,5 года назад. И это дало свои результаты. Прежде всего, удалось обеспечить 17-18% рост экономики. Согласно краткосрочному экономическому индикатору по итогам 11 месяцев регион занял 1-ое место в республике. На 535 предприятиях работают более 26 тыс. рабочих. Они трудятся над выпуском сахара, солода, электрических аккумуляторов, железобетонных и металлических опор для высоковольтных линий электропередачи и другой продукции.

Со дня образования области введены в эксплуатацию 23 новых и расширено 5 действующих производств, создано еще 759 новых рабочих мест. Одно из таких предприятий – Аксуский сахарный завод, который простаивал в течение трех лет. Помимо этого, в области налажен выпуск новой продукции, которую ранее не производили не только в регионе, но и в Казахстане. Картриджи для солнечных батарей начало производить ТОО «Майами Солар». Мощность предприятия – 100 тыс. штук в год.

В целом в этом году запускаются еще 12 предприятий на 39 млрд тенге с созданием более 500 рабочих мест. С ростом на 20 процентов в экономику области привлечено свыше 240 млрд тенге инвестиций.

Регион среди успешных и по объемам собранных зерновых культур - в этом году область впервые заняла 4-ое место.

Трудолюбивые жители Жетісу перерабатывают больше трети производимой сельхозпродукции, есть 120 перерабатывающих предприятий. В этом году в 2 раза больше вырастили сахарной свёклы, получится более 70 тыс. тонн сахара.

Среди достижений региона и приход крупных инвесторов, что позволяет реализовать такие крупные проекты, как металлургический комбинат мощностью 860 тыс. тонн медного концентрата в год и созданием более 2 тыс. рабочих мест, а также ветровая электростанция в районе Джунгарских ворот мощностью 1 ГВт. А в целом инвестиционный портфель содержит 184 проекта на 2,2 трлн тенге.

Надо отметить, что Жетісу обладает огромным потенциалом для развития альтернативной энергетики. На сегодня в регионе функционирует 14 объектов ВИЭ общей мощностью порядка 177 МВт. И потому вклад Жетісу в развитие сферы ВИЭ в стране очевиден.

Если говорить о социальной сфере, показательно то, что в регионе нет аварийных и трёхсменных школ. Недавно ввели в эксплуатацию 5 новых, в 58 школах модернизировали библиотеки в соответствии с современными стандартами.

Особое внимание уделяется здравоохранению. В 2023 году строится 8 объектов здравоохранения. Из запланированных 27 блочно-модульных медицинских пунктов уже установлены 25, остальные – введут до конца года. В следующем году планируют открыть еще 23, что сделает медицинские услуги ещё доступнее. Для региона это крайне важно, потому как 55% жителей живут в сельской местности, а в 50-60 аулах с населением не более 1 тыс. человек вообще никогда не было медицинских пунктов или были в аварийном состоянии. Проблема решается за счет блочно-модульных конструкций.

Еще одно новшество для региона – выплата подъемных пособий для молодых специалистов. От 3 млн до 8,5 млн тенге будут получать те, кто решил связать свою жизнь с медициной в Жетісу. В этом году в регион прибыло 86 молодых медиков, которые начнут получать пособия с начала нового года.

На берегу озера Алаколь заработал оздоровительный летний лагерь для детей с инвалидностью. В Талдыкоргане совместно с фондом «Қамқорлық» открыли центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, а также спортивно-реабилитационный комплекс «Асар» для граждан с инвалидностью. Только в областном центре реабилитационные услуги оказывают 300 людям, в том числе 54 детям. Закупили новые 14 инватакси. Их количество достигло 36.

Решается и главный насущный вопрос для населения – жилищный. Всего в этом году порядка 3500 очередников получают собственное жилье. Основная цель – в ближайшие 4-5 лет уменьшить число очередников на 40-50 процентов.

Люди – главное богатство региона

Единство, отзывчивость и взаимовыручка отличают жителей Жетісу. Ярким примером ответственного отношения к родному краю, к людям, которые здесь живут, является работа местной предпринимательницы. Педагог по образованию, она открыла уже 5 детских садов в Панфиловском районе, тем самым обеспечивая свыше 700 детей дошкольным образованием. Спрос большой, родители довольны. Недавно 5-ый современный детский ясли-сад на 210 мест она открыла в селе с населением более 3 тыс. человек, где раньше был только дошкольный мини-центр.

В целом в регионе действуют 59 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, где заняты 110 тыс. местных жителей. Активными мерами занятости охвачено около 29 тыс. безработных и самозанятых.

А это значит, что и больше возможностей для дальнейшего развития потенциала края семи рек Жетысу.