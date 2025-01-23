SIM-Box и свыше 460 SIM-карт изъяли в квартире алматинца

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Это уже шестой выявленный случай использования такого оборудования за последние три месяца в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Генеральной прокуратуры, в съемной квартире у 19-летнего жителя Алматы изъято оборудование «SIM-Box», роутер и более 460 SIM-карт казахстанских сотовых операторов, сообщает Kazpravda.kz

Со слов задержанного, он нашел работу через социальные сети, откуда получал указания и через курьера ему передали оборудование.

Это оборудование широко используется мошенниками для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 213 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства»).

Как отмечается, это уже шестой выявленный случай использования оборудования «SIM-Box» за последние три месяца в городе Алматы. Все подозреваемые взяты под стражу, в том числе граждане ближнего зарубежья.

21 января 2024 года прокуратурой Медеуского района в суд направлено уголовное дело в отношении двух лиц: у одного изъят «SIM-Box», а второй являлся  «дропером». В ходе следствия судом наложен арест на банковские счета подозреваемых, которые преступным путем завладели деньгами потерпевших на сумму 7,8 млн тенге. Наряду с вышеуказанной статьей им вменяется пособничество в мошенничестве, за их совершение предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

#изъятие #SIM-карты #sim-box

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