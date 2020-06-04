Символы суверенитета

Дата праздника – 4 июня – связана с нормативно-правовым закреплением государственных символов суверенного Казахстана.

Именно 4 июня 1992 года ­Первый Президент страны ­Нурсултан Назарбаев подписал законы «О Государственном флаге РК», «О Государственном гербе РК» и «О музыкальной редакции Государственного гимна РК». И в этот же день в 2007 году был подписан Закон «О государственных символах Республики Казахстан» и принят Указ о новой дате в национальном календаре праздников.

Впервые государственные флаг и герб были официально представлены 6 июня 1992 года на пленарном заседании VIII сессии Верховного Совета РК 12-го созыва.

«Сегодня, когда республика обрела отнюдь не искусственный, а наполненный подлинным смыслом суверенитет, когда мы твердо взяли курс на обновление всех сфер нашей жизни, естественно, встал вопрос о необходимости нового «лица» государства – его флага, герба и гимна. Они должны отражать молодое суверенное государство самоопределяющейся казахской нации, с одной стороны, и свидетельствовать о преемственности и исторических традициях – с другой.

…Акт принятия Верховным Советом государственных символов Республики Казахстан обозначает для казахского этноса и представителей других национальностей, населяющих республику, не просто замену старых, обветшалых атрибутов классового общества. Главная идея новых государственных флага и герба заключается в том, что они знаменуют собой окончательный поворот республики к построению демократического и правового государства, к соз­данию нового общества, осно­ванного на принципах суверенитета личности, единства его этнически многообразного народа», – сказал тогда ­Нурсултан Назарбаев.

Государственная символика – это наглядное воплощение суверенитета, в котором отражены идеалы, принципы и приоритеты страны, зашифрованы ее история и видение будущего. С уважения к флагу, гербу и гимну начинаются патриотизм, чувство Родины, осознание людьми своего единства как граждан одной страны.

Флаг, пожалуй, один из самых узнаваемых символов любой страны. Мы видим государственные флаги и их изображения повсюду – на международных мероприятиях, официальных встречах, различных церемониях, спортивных состязаниях, парадах, на зданиях госорганов и дипломати­ческих представительств, даже сувенирах... Не­удивительно, что флаг – это всегда прямая ассоциация с государством, которому он принадлежит.

«Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел. У древка – вертикальная полоса с нацио­нальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота», – так звучит официальное описание государственного флага Казахстана, автором которого является заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Как и положено в геральдике, каждый элемент несет в себе глубокую смысловую нагрузку. Одноцветное голубое полотно – символ единства страны, напоминание о безоблачном небе, которое всегда и у всех народов было олицетворением мира, спокойствия и благополучия. Небесно-голубой цвет также символизирует честность, верность и безупречность, а кроме того, имеет глубокое символическое значение в тюркской культуре.

Солнце (его лучи, кстати, имеют форму зерна) символизирует богатство и изобилие, жизнь и энергию. Плюс, наличие именно этого элемента на нашем флаге демонстрирует приверженность страны общечеловеческим ценностям и открытость всему миру для партнерства и сотрудничества.

Беркут – символ власти, прозорливости и великодушия. Парящий под солнцем, он олицетво­ряет собой силу государства, его суверенитет и независимость, стремление к высоким целям и устойчивому будущему.

Расположенная у древка вертикальная полоса с национальным орнаментом символизирует культуру и традиции народа Казахстана.

Сегодня флаг нашей страны известен всему миру. Он установлен перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Казахстанские спортсмены-чемпионы победно поднимали его на самых прес­тижных мировых соревнованиях. В прошлом году ОАЭ сделали нашей стране необычный подарок на День Независимости, украсив башню Бурдж-Халифа в Дубае, самое высокое здание в мире, изображением казах­станского флага.

Наш флаг развевался над самым высоким вулканом в мире – Охос-дель-Саладо в Южной Америке. Альпинисты поднимали его на высочайшую точку Земли – гору Эверест. И наконец, вершина из вершин: казахстанский флаг побывал в космосе вместе с отечественными космонавтами Талгатом Мусабаевым и Айдыном Аимбетовым.

Самый большой флаг нашей страны – площадью 450 кв. м – находится в столице. Он был установлен в 2009 году на флагштоке высотой 111 м на площади Государственных символов близ этномемориального комплекса «Атамекен» и с тех пор покидает свое законное место только в случае серьезной непогоды (полотно весит под цент­нер, и для сохранности флага и безопасности граждан его снимают при сильном ветре).

Герб Казахстана имеет двух авторов – это архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов, которые вложили в символ богатейшую палитру образов и смыслов, перекликаю­щихся и согласующихся с аналогичной нагрузкой государственного флага (даже цветовая палитра у обоих общая – золото на небесно-голубом фоне).

«Ключевым элементом герба стал шанырак – купол юрты, уникального древнего жилища, оказавшего большое влияние на мировоззрение кочевников. Для казахского народа юрта имеет особое значение – это символ дома, домашнего очага. Образно говоря, после обретения республикой независимости казахстанский народ поднял «шанырак» для строительства собственной «юрты», своего общего дома. Такой образ подходил идеально.

Опоры, расходящиеся от шанырака, – это и есть народ нашей страны, единый в своем многообразии. Причем уыков на гербе 72 – символично, что нормальный пульс взрослого человека составляет именно столько ударов в минуту. Дальше – мифические крылатые кони. Многие гербы государств мира содержат изображения животных и птиц. Я подумал, что на нашем гербе должны быть лошади – знаковые для казахов животные. Их изображения выполнены в зверином стиле, они созвучны тем образцам древнего искусства, которые были найдены при раскопках Иссыкского кургана, это наш знаменитый Золотой человек.

Тулпары на гербе с рогами – они словно бы защищают шанырак. И вместе с тем их рога, на которые нанесено 7 колец, как 7 колен рода, – это символ народа, преемственности поколений. Звезда в верхней части композиции – путеводная звез­да Казахстана, которая взошла вместе с обретением нашей страной независимости», – рассказал Жандарбек Малибеков.

В 2018 году в облик государственного герба Казахстана было внесено принципиальное изменение: название страны на нем стало писаться на латинице – QAZAQSTAN.

Гимн Казахстана – самый молодой в «семье» государственных символов страны. Даже в пакете законов о госсимволах 1992 года гимн был принят не целиком – только его музыкальная редакция.

Тогда, на заре независимости, было принято решение сохранить музыку гимна Казахской ССР за авторством Мукана Тулебаева, Евгения Брусиловского и Латифа Хамиди. Текст был ­утвержден несколькими месяцами позже, 11 декабря: в проведенном для этих целей конкурсе победил вариант, предложенный поэтами Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и Жадырой Дарибаевой. Но это только первый вариант гимна.

Действующий вариант государственного гимна еще моложе – он был принят только в 2006 году.

Его основой стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным», написанная еще в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. При этом Первый Президент Казах­стана – Елбасы Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст, что сделало его соавтором государственного гимна.

Новый вариант Парламент Казахстана утвердил 6 января 2006 года, а уже через несколько дней у гимна состоялся «дебют» – впервые он был исполнен 11 января 2006 года во время церемонии инаугурации ­Нурсултана Назарбаева, победившего на президентских выборах, состоявшихся в декабре 2005-го.

Новый гимн – легко запоминающийся, теплый и торжественный одновременно – был очень хорошо принят народом Казахстана, а его массовое исполнение стало одним из самых популярных патриотических флешмобов.

Один из самых впечатляющих имел место совсем недавно. 3 апреля 2020 года, в самый разгар жесткого карантина, акимат Нур-Султана предложил жителям столицы, находящимся на самоизоляции в своих квартирах, вечером выйти на балконы, открыть окна и дружно спеть государственный гимн страны как знак того, что народ Казахстана един и вместе сможет преодолеть любые испытания.

Горожане призыв поддержали: пели, аккомпанировали поющим на самых разных музыкальных инструментах, даже просто включали записи гимна…

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил гражданский порыв казахстанцев, написав на своей странице в Twitter:

«Коллективное исполнение жителями столицы и других городов Гимна Казахстана не может оставить равнодушными всех граждан-патриотов нашего государства. Наш народ достоин глубочайшего уважения. Этот искренний порыв людей, находящихся на карантине, вселяет уверенность в то, что Мы Вместе обязательно преодолеем это тяжелейшее испытание. #BizBirgemiz».