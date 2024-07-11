Сингапур разрешил употреблять в пищу разные виды насекомых

В мире, Lifestyle
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Айман Аманжолова
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По мнению Сингапурского агентства по продовольствию (SFA), такое решение принято потому, что насекомые являются новым продуктом питания

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Сингапуре разрешили употреблять в пищу 16 видов насекомых: от жареных куколок шелкопряда до протеиновых батончиков с начинкой из мучного червя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Длинный список съедобных насекомых может свидетельствовать о грядущих переменах, пишет газета Guardian.

Насекомые, разрешенные для употребления в пищу, находятся на разных стадиях развития. Во взрослой стадии - это четыре вида сверчков, два вида кузнечиков, саранча и медоносная пчела. В личиночной стадии находятся три вида мучных червей, белая и гигантская личинка жука-носорога, а также два вида мотыльков. В соответствии с рекомендациями, можно употреблять в пищу и мотылька, и шелкопряда (разные стадии одного вида).

Сингапурская сеть ресторанов House of Seafood уже готовится к подаче 30 блюд из насекомых, пишет издание The Straits Times, в том числе суши с шелкопрядами и сверчками, соленые крабы с яйцами и «супер-червями» и «мятный фрикадельчатый беспредел» - фрикадельки с червями в начинке.

Теперь в страну можно ввозить масло из насекомых, сырые макароны с добавлением насекомых в качестве ингредиента, шоколад и другие кондитерские изделия, содержащие не более 20% насекомых, соленые, рассольные, копченые и сушеные личинки пчел, маринованные личинки жуков и куколки тутового шелкопряда.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) продолжает пропагандировать потребление насекомых как экологически чистый способ пополнения рациона белком - как для людей, так и для домашнего скота.

 

 

#еда #Сингапур #разрешение #насекомые

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