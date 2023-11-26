Синнер отыграл три матчбола у Джоковича
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Вахитов Елдос
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Италия и Австралия разыграют Кубок Дэвиса, передает Kazpravda.kz
В 1/2 финала представители Зеленого континента обыграли Финляндию со счетом 2:0.
Второй полуфинал между Италией и Сербией оказался более зрелищным.
Хэдлайнером матча стал Янник Синнер, отыгравший три матчбола у первой ракетки мира Новака Джоковича и добившийся победы в трех партиях – 6:2; 2:6; 7:5.
В паре с Лоренцо Сонего Синнер они взяли верх над Джоковичем и Миомиром Кецмановичем – 6:3; 6:4.
Тем самым, Италия впервые с 1998 года вышла в финал Кубка Дэвиса. Тогда они уступили сбороной Швеции.